FRANCUZI OPTUŽUJU RUSE ZA UNUTRAŠNJU DESTABILIZACIJU: Grafitima dele naciju

Francuska unutrašnja obaveštajna služba (DGSI) uputila je dopis snagama reda da im signaliziraju i najmanje znake "ingerencije koje vode ruske obaveštajne službe".

Do tog saznanja došli su francuski mediji koji su preneli da je ovaj dopis o ruskom mešanju u francuske unutrašnje stvari poslat 14. februara.

Kako se ističe, ovo mešanje se u poslednje vreme vrši nečim što liči na obične prekršaje, kao što su ispisivanje grafita, lepljenje plakata ili deljenje proruskih prospekata. Upravo zato je skrenuta pažnja policiji, jer tako nešto u svakodnevnoj situaciji ne bi primetili kao opasnost po državu.

Ovim unutrašim mešanjem, ruske službe, po mišljenju njihovih francuskih kolega, ciljaju povećanje unutrašnjih podela u francuskom društvu, uz podršku Rusima i protivljenje spoljnoj politici Francuske, SAD i NATO.

U te svrhe se koriste osetljive teme kao što su penzijska reforma, stav prema izralesko-palestinskom konfliktu ili diskreditacija Olimpijskih igara koje će naleto biti održane u Parizu.

Kao primer se uzimaju Davidove zvezde koje su nedavno iscrtane po fasadama zgrada u Parizu i na periferiji. Nije se znalo da li su one osvanule kao podrška ili protivljenje Jevrejima.

Na kraju je uhvaćen par moldavskih državljana, koji su otkrili da su za to bili plaćeni, a trag istrage je odveo do proruskog moldavskog biznismena za koga se ističe da ih je platio da to urade.

Navodi se da se plaćanja za ovakve akcije vrše najčešće u kriptovalutama ili u gotovini.

DGSI traži od policije da prijavi i najmanje znake sličnih prekršaja u koje bi mogli da budu uključeni ruofoni, poput Belorusa, Bugara, žitelja baltičkih zemalja ili Moldavaca.

Na meti su i kriptovane poruke, preko različitih mreža, kojima bi mogli da se sklapaju ovakvi dogovori.