PRES-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući snimak zapaljenog M1 Abramsa, rekao je da će ovi američki tenkovi goreti na isti način kao i drugi.

Foto MoD Ukrajine





On je to rekao u razgovoru za TASS.

-Od samog početka naši vojnici su govorili da će ovi tenkovi goreti kao i drugi, rekao je Peskov.

Istovremeno, on je dodao da je to svakodnevni, sistematski, profesionalan i posvećen rad ruskih vojnika koja „demilitarizuju Ukrajinu i to rade svaki dan“.

Ranije je telegram kanal „Voennaя hronika“ govorio o prvom američkom M1 Abramsu uništenom u zoni Severnog vojnog okruga. Kasnije je objavljena i fotografija uništenog tenka.



Prema izveštajima, tenk je uništio Lancet.

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu