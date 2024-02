HILJADU EVRA MESEČNO ZA NAJAM GARSONJERE: Kirije u Gradu svetlosti papreno skupe

Iznajmljivljnje stanova u Parizu je papreno skupo, shodno interesovanju mnogih ljudi iz celoga sveta da se nastane u Gradu svetlosti. Najam kvadratnog metra stana prosečno košta od 27 do 30 evra, u pristojnim delovima grada.

Na daljoj periferiji to može da spadne i na 20 evra, ali isto tako da poraste u neslućene visine, na 50 evra i više u najluksuznijim delovima oko Ajfelove kule ili Trijumfalne kapije. Konkretno, to znači da za stan od 70 do 80 kvadrata u boljim kvartovima treba računati najmanje od 2.500 do 3.000 evra mesečno.

Garsonjere su naročito tražene zbog studenata i samaca, mada neretko u njima živi dvoje, pa i troje ljudi. Zakonski minimum stambenog prostora za iznajmljivanje je 9 kvadrata, a takvih sobica s čajnom kuhinjom i tušem, ima dosta na najvišim spratovima Osmanovskih zgrada. Iznajmljivanje minijatiurnih prostora do dvadesetak kvadrata je još skuplje od klasičnog stana, i po kvadratu košta oko 35 evra. Najčešće se za garsonjere plaća od 800 do 1.000 evra mesečno. Nedavno je objavljeno da prosečna cena najma jednosobnog stana u Parizu iznosi 1.361,78 evra.

Treba imati na umu i da se stanovi u ogromnom broju iznajmljuju prazni, samo sa nameštenom kuhinjom, da bi oni koji tu stanuju mogli da donesu svoj nameštaj. To za neke predstavlja dodatni trošak. Direktan odnos između stanodavca i zakupca praktično ne postoji. Sve se u principu obavlja preko agencija. Uz njene jednokratne troškove, prvog meseca treba predvideti trostruki izdatak – jednu kiriju za stanovanje i dve kao garanciju. Otkazni rok za vlasnike je šest meseci, a za zakupce tri meseca, što može zakonski da se spusti na samo mesec dana u oblastima u kojima je velika potražnja, ili u slučaju bolesti, poslovnog premeštaja, odlaska u inostranstvo…

Socijalni stanovi, koje iznajmljuje država, dva do tri puta su jeftiniji, zbog čega za njima postoji prava jagma. Čeka se godinama, nekada i više od decenije. Tako je 2022. socijalni stan u Parizu tražilo blizu 800.000 ljudi, dok su vlasti uspele da smeste tek desetinu. Ali, socijalni stanovi sa sobom donose često i život na periferiji i u krajevima gde je visok stepen nezaposlenosti i kriminala.

Granica siromaštva za porodicu s dvoje dece u Francuskoj je od 2.413 do 2.895 evra mesečno, zavisno od načina računanja. Nacionalni savet za borbu protiv siromaštva izračunao je da je četvoročlanoj porodici za dostojan život potrebno najmanje 3.381 evra mesečno. Linija siromaštva za samca iznosi 1.158 evra. Ali, takve osobe dobijaju socijalnu pomoć i dodatke za stanovanje, inače ne bi mogle da prežive mesec.

Potražnja stanova za iznajmljivanje je ogromna, jer je kupovina gotovo misaona imenica. Sticanje kvadratnog metra stana u Parizu košta od 7 do 12 hiljada evra, zavisno od lokacije, tako da oni od osamdesetak kvadrata u boljim delovima grada koštaju i do milion evra. U sumnjivim i zapuštenim krajevima, cena se spušta na 5.000, dok u luksuznim ulicama ide do 25.000, pa i preko.