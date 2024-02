"TO JE PUT OD NEKOLIKO KORAKA" Signal iz Švajcarske: Rusija će biti pozvana na mirovnu konferenciju o Ukrajini

RUSIJA će biti pozvana u Švajcarsku radi učešća u mirovnoj konferenciji o Ukrajini, mada je malo verovatno da će njeni predstavnici doći, rekao je za Sputnjik šef švajcarske diplomatije Injacio Kasis.

- Bilo bi iluzorno i naivno pretpostaviti da će tokom narednih nekoliko nedelja ili dva-tri meseca biti moguće organizovati konferenciju na kojoj će biti uspostavljen mir. Ova konferencija treba da otvori proces traganja za mirom na visokom nivou, u krajnjoj meri, na nivou ministara. Malo je verovatno da će Rusija prisustvovati toj prvoj konferenciji, ali biće pozvana. S druge strane, cilj je da na tom putu možemo da se nađemo i da uključimo u to i Rusiju. Zbog toga moramo da shvatimo da će na tom putu biti nekoliko koraka - rekao je Kasis.

Ministar je dodao da, iako će prva konferencija biti održana u Švajcarskoj, sledeće mogu biti organizovane u drugim zemljama, na primer u nekoj od članica BRIKS-a.

- Može se zamisliti da bi zemlje BRIKS-a mogle i želele da odigraju određenu ulogu na tom putu. Biće nam veoma drago ako one to učine, a mi ćemo to razmotriti s njima direktno. Danas imam bilateralni sastanak s kolegama iz Južne Afrike i Saudijske Arabije, upravo u okviru tog procesa integracije - naveo je ministar.

Šef kancelarije ukrajinskog predsednika Andrej Jermak izjavio je ranije da Kijev želi da organizuje samite radi utvrđivanja ukrajinske „formule mira“.

Kasis je ranije izjavio da nema alternative kada je reč o učešću Rusije u mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini i da je sprovođenje mirovnog procesa bez Rusije nemoguće.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je na sastanku s Kasisom u januaru naglasio da Moskva u građenju bilateralnih odnosa ima u vidu da se Bern udaljio od principa neutralnosti i da je podržao Kijev, dok je zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova u februaru istakla da je potencijal Švajcarske kao „poštenog posrednika“ u rešavanju ukrajinske krize istrošen.

