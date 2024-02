UKRAJINCI ĆE SA F-16 MOĆI DA GAĐAJU RUSIJU: Stoltenberg o situaciji kada NATO lovac stigne na front (VIDEO)

UKRAJINA, kada dobije borbene avione F-16 od svojih saveznika, može da gađa vojne ciljeve u Rusiji u skladu sa međunarodnim pravom, ali o tome će navodno odlučiti zemlje koje isporučuju avione.

Ovo je izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u intervjuu datom u Briselu američkom Radiju Sloboda.

Odgovarajući na pojašnjenje o tome da li će isporuka obećanih aviona F-16 biti praćena ograničenjima na njihovu upotrebu za napade na ciljeve koje se nalaze direktno na ruskoj teritoriji, a ne samo u bivšim ukrajinskim regionima, desetogodišnji generalni sekretar NATO pakta je odgovorio:

-Svaka saveznička država ima malo drugačiju politiku u ovom pogledu. Ali generalno… ovo je oružana agresija Rusije na Ukrajinu, uz flagrantno kršenje međunarodnog prava. A prema međunarodnom pravu, Ukrajina ima pravo na samoodbranu. A to uključuje i gađanje legitimnih vojnih ciljeva – ruskih vojnih ciljeva van Ukrajine. Ovo je međunarodno pravo.

Stoltenberg je naveo i da će “saveznici saslušati sugestije vojnih eksperata kako bi utvrdili da li su spremni da pošalju F-16 u Ukrajinu”.

-Moramo da saslušamo vojne stručnjake da utvrdimo kada smo spremni ili kada su naši saveznici spremni da počnu da šalju F-16. Što pre to bolje. U isto vreme, trebalo bi da bude efikasno oružje sa dobro obučenim pilotima i dobrim sistemima održavanja kada nudimo ovo oruđe Ukrajini, rekao je šef NATO-a u intervjuu za pomenuti radio.

Stoltenberg je takođe dodao: “Nemoguće je tačno reći kada, jer je to dilema. Svi želimo da F-16 budu tamo (u Ukrajini) što je pre moguće. U isto vreme, naravno, efekat F- 16 će ​​biti sve jači i bolji što su piloti bolje obučeni i obučeni. I to ne samo piloti, već i održavanje, osoblje i svi sistemi podrške koji treba da se postave.”

Foreign Policy je 17. februara izvestio, pozivajući se na evropske zvaničnike, da bi prvi F-16 mogli da se pojave na ukrajinskom nebu u junu 2024. godine.

Još jedan evropski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za izdanje da bi američki lovački avioni mogli da se koriste u Ukrajini od prvog meseca leta.

U intervjuu za ukrajinsko glasilo Ukrinform juče, portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Juri Ignjat rekao je da se još ne zna kada će Kijev dobiti F-16. Međutim, „proces je u toku“ i Ukrajina hitno prelazi na nove avione.

F-16 sporting Ukrainian Air Force markings at a European airfield, undergoing Ukrainian pilot training. pic.twitter.com/Klr4naXpzX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 9, 2024

-Proces je u toku, piloti već lete, prave letove. Za sada su u toku letovi instruktora. Ukrajinski piloti moraju u potpunosti poznavati tehničku stranu i samostalno upravljati avionima bez instruktora. Trenažni letovi su u toku, rekao je Iuri Ihnat.

On je naglasio da ne treba čekati da „stignu avioni i to je to – pobeda će se pojaviti“. Prema njegovim rečima, Ukrajina neće dobiti najnovije verzije F-16 i „neće dobiti 40, 70 ili 120 aviona odjednom“.

Lažna fotografija F-16 u službi ukrajinskog vazduhoplovstva

Nedavno je na internetu bila široko rasprostranjena fotografija koja navodno prikazuje ukrajinskog pilota pored borbenog aviona F-16 ukrašenog simbolima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

Međutim, detaljna analiza je pokazala da je ova slika lažna. Na fotografiji se vidi muškarac u letačkoj uniformi, čije lice skrivaju grafike u bojama ukrajinske zastave, kako stoji ispred američke vojne letelice na kojoj se navodno nalaze simboli ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i ukrajinski grb.

Analiza je otkrila da su elementi veštački dodati stvarnoj slici, uključujući ukrajinske simbole na avionu.

Dakle originalna fotografija je modifikovana kako bi se, eventualno, stvorila iluzija da je prvi avion F-16 navodno već prebačen u Ukrajinu. Međutim originalne slike lako se mogu prepoznati kao lažne.

