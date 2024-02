KRIVICA za zarobljavanje ranjenika kod utvrđenja Zenit snosi komanda, koja nije na vreme izdala naređenje za povlačenje jedinica sa južne periferije Avdejevke. Ovu izjavu dao je ukrajinski novinar Jurij Butusov.

Ukrajinski vojnici u utvrđenju Zenit čekali su do kraja naređenje za povlačenje, ali je bilo kasno. To je dovelo do zarobljavanja grupe vojnika ukrajinskih oružanih snaga. Komanda se, pak, do poslednjeg nadala da će rezerve dovedene ka tom pravcu probiti put do Zenita, ali se to nije dogodilo. Jedinice 3. jurišne brigade smestile su se u podrume koksare.

-Nažalost, ništa od ovoga nije bilo planirano na način da se probije koridor. Za to vreme garnizon Zenit nije dobio naređenje da se povuče. I to je glavni razlog ove tragedije. I ne samo ovaj, nažalost, piše Butusov.

Prema rečima novinara, u Avdejevki se sve dogodilo zbog zabune. Ruske trupe su uspele da probiju odbranu sa juga grada, napravivši „moćan“ proboj, a zatim su ušle iz severnog pravca. Komanda je trebala da ojača položaje trupa u gradu i izgradi nove linije odbrane, ali ništa od toga nije učinjeno. Neuspešan je bio i pokušaj da se situacija ispravi uvođenjem rezervi.

-Sa juga je neprijatelj probio i odbranu tamošnje 53. brigade i veoma duboko zahvatio grad sa juga. To jest, on je, u stvari, već zauzeo područje Carskog lova, čak i 9. kvart. I zapravo, 110. brigada više nije mogla da manevriše svojim snagama, neprijatelj ju je napao sa svih bokova. I došao je kritični trenutak, piše novinar.

U međuvremenu, 53. brigada optužila je Butusova za širenje dezinformacija, rekavši da su držali svoje položaje do poslednjeg trenutka i da su se povukli tek nakon naređenja.

Prema podacima koje je objavio Njujork tajms, a naosnovu ukrajinskih izvora, u Avdejevki se predalo između 850 i 1.000 vojnika.

