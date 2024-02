LAVROV POSLAO SNAŽNU PORUKU: Zapadne zemlje treba da odgovaraju za kršenje Povelje UN (VIDEO)

ZAPADNE zemlje treba pozvati na odgovornost zbog gaženja ključnih principa Povelje UN, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na početku radne posete Kubi.

- Kuba iz prve ruke zna šta je to nezakonit pritisak, potpuni embargo, koji Sjedinjene Američke Države brane kao neki legitiman metod dejstava. To je neprihvatljivo za ostatak međunarodne zajednice, ali to ne sprečava Vašington - rekao je Lavrov na sastanku sa kubanskim kolegom Brunom Rodrigezom.

- Stoga imamo zadatke na svetskoj sceni, uključujući zadatak mobilizacije svetske većine da brani svoja prava. Nastojaćemo da osiguramo da osnovni principi Povelje UN budu pouzdano zaštićeni od pokušaja menjanja međunarodnih obrazaca. U Povelji UN se navodi da su Ujedinjene nacije osnovane na suverenoj ravnopravnosti država. Moramo da pozovemo na odgovornost one koji su odavno pogazili ovaj princip - dodao je Lavrov.

On je takođe napomenuo da očekuje razmenu ocena o stanju bilateralnih odnosa, koji se razvijaju, ali i da „ima još mnogo toga da se uradi“.

- Hvala vam na tradicionalnom gostoprimstvu za našu delegaciju. Veoma mi je drago zbog našeg novog susreta i mogućnosti da posetimo Havanu. Bio sam ovde prošle godine i nadam se da će se naš sledeći kontakt desiti na teritoriji Rusije. U svakom trenutku vas čekamo i biće nam drago da vas vidimo - zaključio je Lavrov obraćajući se šefu kubanske diplomatije.

Lavrov je u ponedeljak započeo radnu posetu zemljama Latinske Amerike. Planirano je da se na Kubi sastane sa ministrom spoljnih poslova i sa predsednikom zemlje Migelom Dijaz-Kanelom.

(Sputnjik)

