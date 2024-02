U NOĆI NJENOG NESTANKA VIĐEN JE MUŠKARAC: Najbolja drugarica Ane Knežević za "Novosti" (VIDEO)

NE znamo šta joj se dogodilo, ali znamo da nikada ne bi otišla sama. Neko joj je nešto uradio. Pokušavam da razumem ko bi joj mogao nauditi i zašto.

Foto: Novosti

Ovako za "Novosti" priča najbolja drugarica Ane Knežević (40) koja je misteriozno nestala u Madridu i kojoj se 2. februara gubi svaki trag.

- Ana je rođena u Kolumbiji. Živela je u Americi mnogo godina sa njenim mužem koji je iz Srbije. Ona je američki državljanin već 20 godina. Došla je u Madrid 27. decembra 2023. Već je putovala tamo nekoliko puta tokom prošle godine - kaže njena najbolja drugarica Sara Ramou za "Novosti".

Ana je u decemru 2023. otišla da živi u Španiju, nakon što se razvela od Davida Kneževića, čoveka iz Srbije. Par je do tada živeo na Floridi, vodili su uspešan posao sa računarima i softverskim komponentama.

Ona kaže da je Ana bila u procesu razvoda i navodi da se nije dogodilo ništa traumatično, osim što je to bila uobičajena stresna situacija, kada se odvajate od svog partenra.

Foto: Printskrin/Društvene mreže

- Bili su u braku 13 godina. Očigledno je bilo stresno, ali ne mogu da kažem da se desilo nešto što neočekujete u toku razvoda. Bila je sa mnom u Austriji od 17. do 21. januara i tada sam je poslednji put videla. Plan je bio da je posetim u Madridu 8. februara i htela sam da ostanem 12 dana. Planirali smo da putujemo, istražujemo grad i okolna mesta i druge gradove poput Barselone - govori nam Sana.

Kako navodi, čule su se poslednji put 2. februara, istog dana kada je i nestala.

- Pričali smo o uobičajenim stvarima, ništa nije slutilo da će se ovo desiti. Lepo je provodila taj dan, bila je u Madridu, tražila novi stan. Pričala mi je o njenom predstojećem putu za Barselonu na koji je planirala da ide 5. februara. Poslednji put sam pričala sa njom 2. februara uveče, tada je i poslednji put viđena u blizini stana koji je iznajmljivala. Nakon toga niko je nije video - kaže Sana.

Foto: Printskrin/Društvene mreže

Sledećeg dana je primila "veoma čudne tekstualne poruke sa njenog telefona" i smatra da ih nije Ana poslala.

- U njima se navodi da je srela nekog muškarca u Madridu koji joj je prišao i rekao da je vodi na vikendicu udaljenu dva sata od Madrida. Rekla mi je da će biti nekoliko dana tamo i da neće biti dometa, tako da neće moći da me kontaktira sve dok se ne vrati u grad. To je bila veoma bizarna poruka, Ana to nikada ne bi uradila. Zabrinula sam se istog trenutka i pokušala da je kontaktiram, ali moje poruke nikada nisu došle do nje - priča Sana.

Kaže da se to desilo u subotu popodne i da Ana ne bi napustila Madrid i išla bilo gde, jer je imala planove da putuje u Barselonu u ponedeljak ujutru.

Foto: Privatna arhiva

- U noći njenog nestanka viđen je muškarac u zgradi u kojoj je živela koji je došao i isprskao sprejem nadzorne kamere ispred i unutar zgrade.To je bilo 30 minuta pre nego što je poslednji put viđena - zaključuje Sana za "Novosti".

Podsetimo, španska policija obaveštena je o Aninom nestanku i za njom se traga, a o čitavom slučaju obavešten je i FBI.

Bivši muž Ane Knežević, kako tvrde njeni prijatelji, vratio se u Srbiju sa Floride. Oni kažu da je Anin bivši muž "pobegao" nakon što su ga zamolili za pomoć oko njenog pronalaska.