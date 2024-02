DRUGI POKUŠAJ AMERA DA "STIGNU" NA MESEC: Lansirana "Odiseja" posle velikog kraha "Peregrina" (VIDEO)

LUNARNA sonda „Odisej“, koju je napravila vazduhoplovna kompanija Intuitiv mašins, lansirana je jutros sa Floride. Ovo je novi pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da vrate letelicu na Mesec posle više od pola veka, a malo više nakon mesec dana od velikog neuspeha sonde „Peregrin“.

Foto: Printskrin/Jutjub

„Odisej“ je lansiran u svemir raketom Falkon 9 kompanije SpejsEks jutros u 7.05, a poleteo je iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi.

Ovo je drugi pokušaj američke agencije NASA da na Mesec pošalje privatnu sondu ove godine. Prošli pokušaj završen je debaklom – sonda „Peregrin“ imala je veliki kvar svega nekoliko sati nakon poletanja, pa je vraćena ka Zemlji i sagorela je u atmosferi.

Ako sve bude po planu, „Odisej“ bi trebalo da sleti u oblast lunarnog južnog pola 22. februara. To je predeo u koji je do sada uspešno sletela samo indijska sonda Vikram, i to u avgustu prošle godine. Takođe, to bi moglo da bude prvo uspešno sletanje sonde privatne kompanije na Mesec.

Lansiranje, koje je bilo zakazano za sredu ujutru, kasnije je odloženo za 24 sata zbog neodgovarajućih temperatura tečnog metana koji se koristi u pogonskom sistemu lendera. SpejsEks je kasnije saopštio da je problem rešen.

- Ovo je veliki trenutak za sve nas u kompaniji Intuitiv mašins. Prilika da vratimo SAD na Mesec prvi put posle 1972. zahteva da budemo željni istraživanja, a to je u srcu sivih nas – na konferenciji je poručio Trent Martin, potpredsednik svemirskih sistema kompanije Intuitiv mašins.

Falkon 9 je poletela u svemir u 7.05 jutros, a nakon 7,5 minuta deo rakete se vratio na zemlju. Sonda „Odisej“ izbačena je u orbitu za transfer ka Mesecu 48,5 minuta nakon lansiranja. Put do lunarne orbite trebalo bi da traje oko šest dana, a onda će biti pokušano sletanje u krater Malapert A, oko 300 kilometara od južnog pola.

Sonda „Odisej“ teška je 675 kilograma i ima veličinu tipične britanske telefonske govornice, zbog čega ga neki porede sa uređajem TARDIS iz britanske naučnofantastične serije „Dr Hu“.

Na Mesec ona nosi šest instrumenata NASA, koja je sa privatnom kompanijom imala ugovor vredan 118 miliona dolara, kao i šest komercijalnih tovara.

Rusija je bila prva zemlja koja je uspešno spustila letelicu na Mesec – sondu Luna-9 3. februara 1966, ali je onda 16. jula 1969. Amerika prva i jedina do sada spustila ljude na lunarnu površinu. Nijedna od ove dve zemlje nije uspešno spustila letelicu na Zemljin satelit od sedamdesetih godina. Kina je to uspešno uradila 2013, Indija 2023, a Japan pre manje od mesec dana.

(Telegraf Nauka/BBC/CNN)

