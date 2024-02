ŠALJU POJAČANJA DA ZADRŽE CIVILE U AVDEJEVKI: Bivši službenik SBU - Brigada Azov poslata da spasi grad (VIDEO)

SITUACIJA na avdejevskom pravcu postaje izuzetno kritična za ukrajinske oružane snage, slanje ukrajinskog pojačanja može imati čisto politički zadatak da se stanovništvo zadrži po svaku cenu, smatra vojni ekspert, bivši službenik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Ivan Stupak.

-Na avdejevskom pravcu svakim danom postaje sve teže, jer Rusi napreduju u ovom smeru.... Već je bilo slučajeva prolaska... (ruskih trupa) duboko u naše položaje. Rusi shvataju da treba još malo da pritisnu - i biće rezultat, rekao je ekspert televiziji Espreso.

On je dodao da je 3. jurišna brigada poslata da spase Avdejevku.

-Još ne znamo za koju svrhu: da li da u potpunosti zadržimo grad dok se naša vojska ne povuče, ili je to politički cilj, kao što je bio slučaj sa Bahmutom (Artjomovskom) – držite ga i to je to, po svaku cenu. Situacija je veoma kritična. Vidimo kako Rusi svakim danom sve jače napadaju, naglasio je Stupak.

