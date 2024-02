KRIM OSTAJE RUSKI: Karlson na Svetskom samitu vlada u Dubaiju sumirao utiske intervjua sa šefom Kremlja

ČUO sam lično zvaničnike američke vlade kako kažu: "Dobro, samo moramo da vratimo Krim Ukrajini". To se neće dogoditi, osim nuklearnim ratom. To je suludo, zapravo. Čak i iznošenje ovakve ideje pokazuje da ste detinjasti, da uopšte ne razumete suštinu i da nemate pravi osećaj šta je moguće. Jedno od najvećih problema u SAD, i na Zapadu uopšte je tendencija da se sve svede na Minhensku konferenciju iz 1938. godine, po kojoj su Britanija i Francuska nastojale da "umire" nacističku Nemačku, dajući joj deo Čehoslovačke.

Istakao je ovo američki novinar Taker Karlson na Svetskom samitu vlada u Dubaiju, sumirajući utiske posle intervjua sa šefom Kremlja. Takođe, istakao je i da je posle intervjua imao neformali razgovor sa ruskim liderom, ali nije želeo da otkrije o čemu su razgovarali.

- Ruski predsednik je, izgleda, voljan da pregovara sa Zapadom o okončanju sukoba u Ukrajini i novom odnosu snaga u svetu. Diplomatija je umetnost kompromisa i skoro svi, osim možda SAD tokom unipolarnog perioda, to razumeju. Njegova pozicija će samo jačati što rat bude duže trajao - ocenio je.

Karlson je u najvećem gradu UAE izneo svoje rekacije na odgovore koje je dobio od Putina, ali i kritikovao zapadne političare. Govorio je o pregršt negativnih komentara sa Zapada, kao i zašto Putinu nije postavio neka pitanja.

- Nisam otišao u Rusiju da promovišem Vladimira Putina. Da je to bila svrha, rekao bih to, jer me nije sramota. Otišao sam u Rusiju, jer većina Amerikanaca zapravo ne zna šta se dešava i ne znaju ništa o ovom čoveku sa kojim su navodno u ratu, nezvanično. Moj posao je da ljudima donesem informacije kako bi oni mogli sami da donesu odluke. Želeo sam najduži intervju koji sam mogao da dobijem sa Putinom kako bi ljudi kod kuće mogli sami da procene šta se dešava - rekao je Karlson.

Američki novinar smatra da ruski lider želi kompromis, ali ne i SAD:

- Bajdenova administracija želi napetost, želi rat i želi da izvrši pritisak na Putina, kako bi oslabili njegovu ekonomiju - istakao je on.

Hilari, kako je Libija? KARLSONA su u Dubaiju pitali i da prokomentariše izjavu bivše američke državne sekretarke i nekadašnje kandidatkinje za predsednika SAD Hilari Klinton koja ga je nazvala korisnim idiotom za Rusiju, on je, uz osmeh, odgovorio: "Ona je dete, ne slušam je." Zatim je dodao: "Kako je Libija?"

Na pitanje egipatskog novinara Emada el Dina Adeba zašto nije pitao Putina o zatvorenom ruskom opozicionom političaru Alekseju Navaljnom, navodnim političkim ubistvima ili ograničenjima na predstojećim predsedničkim izborima u Rusiji, Karlson je odgovorio:

- Nisam govorio o stvarima o kojima priča svaki drugi američki medij.

Govoreći o zapadnim političarima, Karlson je u Dubaiju istakao da oni sebi ne postavljaju ostvarive ciljeve. Karlson je izjavio da mu je najveći utisak tokom intervjua, koji, inače, do sada ima više od milijardu pregleda, ostavio podatak da je Rusija u prošlosti zatražila člansku kartu za NATO.

- Pošto je čitava poenta Severnoatlanske alijanse bila da drži Sovjetski Savez podalje od Zapadne Evrope, ako Rusi zatraže da se pridruže NATO-u, to bi značilo da ste rešili problem i da možete da pređete na nešto konstruktivno sa svojim životom. Ali, mi smo to odbili. Sedite u saunu sat vremena i razmislite šta to znači - poručio je američki novinar.

Odgovarajući na zamerke zapadne javnosti kako se tokom razgovora sa Putinom nije dotakao određenih tema, Karlson je rekao da ga je zanimalo kako šef Kremlja vidi svet, a ne da se, kako je istakao, upusti u diskusiju sa njim.

- Većina novinara koji intervjuišu lidere koje SAD ne vole imaju tendenciju da govore o sebi - rekao je on, dodavši da je njemu stalo samo do mišljenja njegove žene i njihove dece.

Medvedev: Lek ciljano deluje REAKCIJE nemačkog kancelara Olafa Šolca i britanskog premijera Rišija Sunaka na intervju Putina Takeru Karlsonu, u kom su optužili šefa Kremlja da je pogrešno predstavio nastanak sukoba i situaciju u Ukrajini, ukazuju na to da lek ciljano deluje, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On primećuje da nije praksa da šefovi država komentarišu temu intervjua novinara iz drugih zemalja. - Dvojica najvećih političara našeg vremena, čudni Britanac Sunak i čistokrvni Švaba Šolc, počeli su da iznose neslaganja sa sadržajem Putinovog intervjua Karlsonu. Ne sviđaju im se argumenti i generalno im se ništa ne sviđa - rekao je Medvedev.