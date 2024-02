RUSKA komanda namerava da povrati teritorije Harkovske oblasti izgubljene 2022. godine. Prema Forbsu, Rusija je koncentrisala značajne snage u pravcu Kupjanska.

Foto Vojska Srbije

Ruska armijska grupa koja vodi ofanzivu u pravcu Kupjanska je veoma moćna, obuhvata oko 500 tenkova, više od 600 oklopnih vozila i oko 40 hiljada vojnika. Suprotstavlja joj se otprilike deset ukrajinskih brigada, sa ukupnim brojem vojnika od oko 20 hiljada ljudi. Glavni problem ukrajinskih oružanih snaga je nedostatak artiljerijskih granata. Prema američkom izdanju, Rusija ima petostruku superiornost u municiji i možda se ne plaši “kontrabaterijske borbe” ukrajinskih oružanih snaga.

-Ova situacija omogućava Rusiji da koristi dobro poznati pristup: sistematsko uništavanje urbanih područja, ostavljajući ih nebranjenim, piše izdanje.

Po mišljenju Amerikanaca, Rusi planiraju da zauzmu Kupjansk i dođu do istočne obale Oskola pre predsedničkih izbora, tj. do marta ove godine. Ukrajinska vojska će to pokušati da spreči, ali bi nedostatak granata mogao da zakomplikuje situaciju. Upotreba dronova umesto artiljerije nije u stanju da ispravi situaciju, njihov domet delovanja je premali.

-Ukrajina pokušava da nadoknadi nedostatak municije FPV-dronovima, ali njihov domet je samo 2-3 kilometra. Ovo nije dovoljno za lov na rusku artiljeriju, koja se nalazi 20-25 km od fronta, navode eksperti.

Informacija je tipična za zapadne medije – kao i priča da će ruske oružane snage „zauzeti Kijev za 72 časa“. U svakom slučaju, dobitna opcija za zapadne medije: ako uzmu, reći će – rekli smo vam… Ako ne uzmu, pozivaće se na „hrabrost ukrajinske vojske“ i njihovu sopstvena upozorenja, takoreći.

Takođe, nedavno je i komandant kopnenih trupa Ukrajine general Aleksandar Sirski posetio ovaj deo fronta.

(TV Front)

