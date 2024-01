KOŠMARNI SCENARIO ZA UKRAJINU: Rusi će zauzeti Odesu, Nikolajev, Harkov i Dnjepropetrovsk, Kijev gubi pristup Crnom moru

UKRAJINA je u opasnosti da izgubi pristup Crnom moru nakon završetka sukoba, izjavio je bivši američki obaveštajac Skot Riter.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Ukrajini će biti odsečen pristup Crnom moru, izgubiće većinu svojih proizvodnih kapaciteta i ogromne količine resursa rekao je on u intervjuu za Jutjub kanal Ask The Inspector.

Prema Riteru, to bi se moglo dogoditi zbog gubitka kontrole Kijeva nad Odesom, Nikolajevom, Harkovom i Dnjepropetrovskom.

Riter veruje da će ovi gradovi uskoro postati deo Rusije.