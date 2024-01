SKOK IZ HOBIJA GA KOŠTAO ŽIVOTA: Padobran se ovog puta nije otvorio, nesrećnom mladiću nije bilo spasa (VIDEO)

BRITANAC Nejti Odinson (33), bejz skakač preminuo je nakon što mu se padobran nije otvorio, prenosi Miror.

On se u subotu uveče popeO na vrh stambene zgrade od 29 spratova u priobalnom letovalištu Pataja na Tajlandu.

Na snimku se vidi kako odbrojava "tri, dva, jedan, vidimo se" pre nego što je skočio na noćno nebo - samo da bi upao u smrtonosno okretanje sa malim pilotskim padobranom koji je mlatarao kroz vazduh.

Nejti iz Huntingdona proglašen je mrtvim na mestu događaja.

Čuvar je naveo da je pomislio da je pala grana na zemlju u trenutku tragedije.

- Čuo sam zvuk drveta i pomislio sam da je to pala grana koja je udarila o zemlju. Žena je vrisnula pa sam prišao i shvatio da je to osoba. Bio je mrtav. Video sam da je skočio sa zgrade - kazao je on.

Na snimku, Nejti pita osobu koja ga snima sa druge strane sigurnosnog zida da li njegova kamera na kacigi ima crveno svetlo koje treperi da bi označilo da snima. Kada je shvatio da se ne snima, Nejti je skinuo kacigu i pritisnup dugme pre nego što je kratko proverio padobran.

Čuvar je rekao da je Nejti ranije nekoliko puta skakao sa zgrade, što je predstavljalo opasnost za pešake koji su hodali ispod. Dodao je da su pravili sadržaj za društvene mreže.

Policija i hitna pomoć stigli su na lice mesta nešto posle 19.30 po lokalnom vremenu.

Međutim, Nejtiju nije bilo spasa. Poručnik policije Kamolporn Nadi, zamenik istražnog inspektora u policijskoj stanici okruga Bang Lamung, rekao je da nema početnih znakova da je Nejti napadnut.

(Telegraf.rs)

