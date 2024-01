TRAMP GRABI KA KANDIDATURI: Bivši predsednik SAD posle pobede u NJu Hempširu sve bliži novom "okršaju" sa Bajdenom u novembru

POBEDOM na unutarstranačkim izborima u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir bivši šef Bele kuće Donald Tramp napravio je još jedan veliki korak napred ka predsedničkoj nominaciji. Trampu je poverenje ukazalo 54,6 odsto birača, dok je njegovoj jedinoj preostaloj protivkandidatkinji i nekadašnjoj ambasadorki SAD u UN Niki Hejli pripalo 43,2 procenta. Iako je sve izvesnije da će lider republiknaca u novembru ponovo odmeriti snage sa aktuelnim predsednikom SAD Džozefom Bajdenom, Hejlijevu loš rezultat nije pokolebao, već najavljuje nastavak borbe protiv svog bivšeg šefa.

Tanjug

Lider republikanaca je posle pobede izjavio da je veoma počastvovan zbog dobrih rezultata u Nju Hempširu.

- Radujem se što ću se takmičiti protiv najgoreg predsednika u istoriji naše zemlje - rekao je Tramp za "Foks njuz".

Na pitanje novinara američke TV da li smatra da će posle izbora u Nju Hempširu njegova protivnica Niki Hejli obustaviti svoju kampanju, bivši stanar Bele kuće odgovorio je da "ne zna, ali da bi trebalo".

- Trebalo bi jer, u suprotnom, moramo da nastavimo da trošimo novac umesto da ga usmerimo ka Bajdenu, što je naš fokus. Naša stranka je veoma ujedinjena, izuzev nje - poručio je Tramp.

Bivši predsednik SAD nešto kasnije je u razgovoru sa pristalicama kritikovao Hejlijevu.

- Dotrčala je na binu sva lepo obučena i održala govor kao da je pobedila. Nije pobedila. Izgubila je. Imala je veoma lošu noć - naglasio je.

Hejlijeva je čestitala pobedu protivkandidatu rekavši da je "on to zaslužio". No, uprkos spekulacijama, bivša ambasadroka SAD u UN nema nameru da ostane od borbe za predsedničku nominaciju kao što su to pre nje posle lošeg rezultata u Ajovi učinili guverner Floride Ron Desantis i biznismen Vivek Ramisvami.

- Sada ste svi čuli brbljanje među političkom klasom. Svi govore da je ova trka gotova. Pa, imam vesti za sve njih: Nju Hempšir je prvi u državi. Nije poslednji. Ova trka je daleko od kraja. Dobili smo skoro polovinu glasova. Još je puteva pred nama, ali i dalje napredujemo - rekla je ona.

Bivšoj guvernerki Južne Karoline pripalo je 129.646 glasova, nasuprot Trampu kome je poverenje ukazalo 163.700 birača. No, iako je u Nju Hempširu postigla znatno bolji rezultat nego u Ajovi, kada je završila na trećem mestu, iza Desantsa, ne očekuje se da će joj biračko telo u drugim državama dati preveliku podršku.

Preostala dva kandidata republikanaca u trci za predsedničku nominaciju sada očekuju unutarstranački izbori u Južnoj Karolini, državi na čijem je čelu u dva mandata bila Hejlijeva, koji su zakazani za 24. februar.

- Preostalo je još na desetine država, a sledeća je moja slatka Južna Karolina - poručila je ona posle izbora u Nju Hempširu.

No, prava provera održaće se u utorak 4. marta, na takozvani Super utorak, kada će na glasanje izaći birači iz 16 država.

Bajden: Ulozi nikad veći! PREDSEDNIK SAD Džo Bajden, čiji su govor na predizbornom skupu u Virdžiniji čak 13 puta prekinuli demonstranti koji su protestovali zbog rata u Gazi, izjavio je posle Trampove pobede u Nju Hempširu da je jasno da će on biti kanididat republikanaca na izborima 2024. godine. "I moja poruka zemlji je da ulozi ne mogu biti veći. Naša demokratija. Naše lične slobode, od prava izbora do prava glasa. Naša ekonomija koja je doživela najsnažniji oporavak na svetu od kovida 19. Sve je u pitanju", naveo je Bajden u saopštenju.