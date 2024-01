KINŽAL JE ZASTARELA TEHNOLOGIJA IZ HLADNOG RATA: Kineski analitičar analizira ruski hipersonični projektil (VIDEO)

RAT Rusija-Ukrajina video je prvu upotrebu H-47M2 Kinžal balističke rakete velike brzine vazdušnog lansiranja. Zajedno sa celim svetom, kineski vojno-industrijski kompleks pomno prati rat za procenu tehnologije.

Kineski analitičari nazivaju Kinžal, za koji je Moskva često tvrdila da je "nepobediv", zastarelom tehnologijom hladnoratovskog perioda i njene performanse u ratu ne znače da nije "čudo" od oružja.

Legenda, ruska hipersonična raketa dugog dometa H-47 Kinžal, dugo je izazvala strah i divljenje među protivnicima zemlje. Lansiran od strane MIG-31, Kinžal je mogao da dostigne brzine veće od Mah 10 i putuje 1.500 do 2.000 kilometara dok nosio konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu.

Iako Sjedinjene Države i dalje rade na razvoju njegovog hipersoničnog oružja, Kina je već razvila i rasporedila na kopnu, vazduhu i na moru hipersonične varijante.

Smatra se da je Kinžalna raketa, sa imenom NATO-a "Kildžoj", koja putuje tako brzo da pritisak vazduha ispred oružja formira oblak u plazmi dok se kreće, koji apsorbuje radio talase. Zbog toga je hipersonično oružje veoma teško uhvatiti radarskim sistemima.

Takođe, Rusija je tvrdila da Kinžal može da manevriše tokom leta na predviđeni cilj, za razliku od drugih hipersonskih projektila. Zbog toga tek kasa stignu u blizinu mete zemaljski radarski sistemi mogu da ih primete. Kinžali se mogu lansirati iz MiG-31K borbenih aviona, dajući im prednost napada iz bilo kojeg pravca.

"Bodeži" su se prvi put koristili protiv Ukrajine u martu 2022. godine. Rusija je lansirala šest hipersoničnih raketa u jednom od najvećih vazdušnih udara na Ukrajini da polrene zastoj u ratu.

Stoga je, dakle, iznenađujuće kada je Rusija prešla na SU-34 "(NATO kodno ime "Fullback") da bi lansirao Kinžale. Kineski stručnjak govorio je o razvoju SU-34 kao nosača rakete Kinžal i stvarnih performansi Kinžala u borbi.

Časopis The Diplomat je analizirao članak u vodećem kineskom odbrambenom časopisu pod nazivom: "Platipusi operišu sa Kinžalima: Kratka diskusija o lansiranju Kinžala hipersonične rakete sa Su-34." (“The Dagger Wielding Platypus: A Brief Discussion of the Su-34 Launching the Dagger Hypersonic Missile.”)

PUTIN JE 2018. GODINE PREDSTAVIO PROJEKTILE KINŽAL

Govoreći o prednosti Rusije nad postojećim i potencijalnim zapadnim PVO sistemima, Putni je rekao, "projektil leti hipersoničnom brzinom, deset puta brže od brzine zvuka, takođe može da manevriše u svim fazama njegove putanje letenja. Takođe omogućava da prevlada sve postojeće i, mislim buduće, protivavionske i anti-raketne odbrambene sistemi, koristeći nuklearne i konvencionalne bojeve glave dometa od preko 2.000 kilometara."

Zapadni stručnjaci odbacili su tvrdnje da su preterane rekavši da to nije ništa drugo nego balistička raketa koja je lansirana iz vazduha.

"KINŽAL" PERFORMANSE - KINESKA PROCENA

Kineska analiza zaključuje da i ruske i ukrajinske snage pokazuju znakove umora, a ekonomske sankcije Zapada su počele da daju rezultate.

Dug rat je uticao na upotrebu Kinžala u borbi pošto ih je proizvedeno u malom broju. Ekonomski naprezanje, kako rat ulazi u svoju treću godinu, znači da će ih na popisu preostati vrlo malo.

Analiza ne vidi hipersoničnu raketu kao “čudo od oružja” koje može promeniti tok rata. Takođe je teško da se sa SU-34 "lansira [dovoljno] Kinžala da postigne efekat."

Članak u časopisu kineske odbrane takođe ukazuje na nekoliko problema sa oružjem, što ga kategoriše kao "zastarelo iz 1980-ih kao hladnratovsku tehnologiju koja nije hipersonična u prirodi". Zbog karakteristika dizajna Kinžala, "njegova sposobnost da se jedri na daljinu u atmosferi je skraćena." Njegova mogućnost manevrisanja je takođe upitina.

Kineski analitičar, istovremeno ukazujući na nedostatak u svojoj balističkoj putanji, tvrdi da bi Kinžal mogao da bude presretnut trenutnim naprednim anti-raketni sistemima koji su trenutno u službi. Presretnut je 4. maja 2023. godine, kada je Patriot PVO sistem oborio rusku raketu Kinžal ispaljenu iz MiG-31K preko Kijeva.

"Hipersonična raketa,"super oružje" kojim se Putin hvalio dugi niz godina. Pokazao je crtane filmove celom svetu i rekao da "možemo prevazići bilo koji sistem vazdušne odbrane", ali ne.

-Ispostavilo se da su Patrioti mogli da sruše Kinžale. Zbogom, nepobedivo oružje, rekao bih to, kazao je ukrajinski vojni ekspert, Oleg Ždanov, za direktan sukob između sistema Patriot PVO i Kinžal rakete. Kineski stručnjak je upoznao da se navodi SAD i Ukrajinaca istiniti.

Uporedo sa svojim nedostacima, Kinžal rakete takođe se suočavaju sa brojevima koji ne idu u prilig ruskom oružju. Visoki troškovi i iscrpljene zalihe znači da ruske snage mogu da se postave samo strateški, dajući još jednu prednost Ukrajini.



PRELAZAK NA "FULBEKA" ZA LANSIRANjE KINŽALA

Kineska analiza pokazuje da Rusija koristi Su-34 za lansiranje Kinžala iz vazduha, jer ruski borbeni mlaznjak može otpustiti projektil izvan dometa ukrajinske PVO. Međutim, prednost je ograničena jer je Su-34 sporiji od MiG-31, a težina hipersoničnih projektila takođe smanjuje performanse lovca-bombardera.

Kinžal koji se lansira iz vazduha omogućava veći domet, razmeštanje i fleksibilnost. Rusija je razvila rakete da se suprotstavi američkoj raketnoj odbrani, poput THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Kineski stručnjaci su istakli da hipersonični projektili koji se lansiraju iz vazduha u velikoj meri oslanjaju na satelitski navigacijskim sistem da vode rakete u realnom vremenu. To bi moglo staviti Rusiju u nepovoljan položaju jer je njen GLONASS satelitski navigacioni sistem u "stanju limba", a nedovoljan broj satelita u orbiti smanjuje "navigacijsku tačnost".

Za razliku od ovoga, Zapad ima vrhunsku informacionu tehnologiju da bi se upozorilo o predstojećim napadima "Fulbeka" i presresti ih. To je naznačeno ogromnim brojem Su-34S koje je Rusija izgubila u ratu.

(eurasiantimes.com/Ritu Sharma)

