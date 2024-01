UKRAJINA je pod totalnim uticajem i kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a Evropska unija greši držeći se američkog stava o ukrajinskom sukobu umesto da formira sopstveno gledište, izjavio je slovački premijer Robert Fico za TV RTVS.

Foto: AP

-Od 2014. godine, nakon Majdana, Kijev je pod totalnom kontrolom i uticajem Vašingtona. Ukrajina nije nezavisna i samostalna zemlja, ocenio je Fico.

On je ponovio da će na sastanku sa ukrajinskim kolegom Denisom Šmigaljem 24. januara u Užgorodu, saopštiti da će Slovačka blokirati prijem Ukrajine u NATO, jer bi to značilo početak trećeg svetskog rata.

-Znam sa čime idem (na sastanak sa ukrajinskim premijerom) – to je humanitarna pomoć, a potvrdiću i da nikakvo oružje neće dobiti od slovačke armije i iz državnih skladišta. Naglasiću i da postoje pitanja o kojima imamo potpuno različite stavove. Što se tiče njihovog pridruživanja EU, mi to poštujemo, ali oni moraju da ispune odgovarajuće uslove, istakao je slovački premijer.

Prema njegovim rečima, planirani sastanak će biti „interesantan“ i takođe je objavio da ukrajinska strana ne želi da se nakon sastanka održi konferencija za štampu o njegovim rezultatima.

Slovački premijer je ranije izjavio da EU treba da se iz snabdevača oružjem Ukrajine pretvori u mirotvorca.

On je takođe konstatovao da se oružje iz celog sveta može poslati u Ukrajinu, ali da joj to neće pomoći da vojno pobedi Rusiju. On je primetio da je većina evropskih država opsednuta mržnjom prema Rusiji i, da bi oslabili Rusku Federaciju, spremne su da se bori do poslednjeg ukrajinskog vojnika.

sputnikportal.rs

