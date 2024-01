MRAČNA NAJAVA DŽEFRIJA SAKSA: Antagonizam SAD prema Kini eskaliraće na Tajvanu

MODERNA politika Sjedinjenih Američkih Država u Azijsko-pacifičkom regionu jednako je opasna kao i njihova politika u Ukrajini koja je dovela do otvorenog sukoba, izjavio je naučnoj konferenciji u Bangkoku profesor Kolumbijskog univerziteta u Njujorku, američki ekonomista Džefri Saks.

Foto: Printscreen

- Napetosti između SAD i Kine, možda je bolje reći antagonizam SAD prema Kini je veoma realan, opasan i sa mnogo grešaka. U slučaju da on eskalira onda će očigledno mesto, na kome će se to dogoditi, biti Tajvan - rekao je Saks odgovarajući na pitanje Sputnjika o opasnosti geopolitičke konfrontacije država za Azijsko-pacifički region i Asocijacije država Jugoistočne Azije (ASEAN).

Saks je pozvao da se pogleda šta se dogodilo u Ukrajini. Naveo je da su Sjedinjene Američke Države insistirale na jednoj političkoj liniji, u ovom slučaju na širenju NATO-a i dodao da su oni to radili uprkos ruskim interesima i zabrinutosti Moskve. Istakao je da je to na kraju dovelo do otvorenog konflikta.

- I danas SAD nastavljaju da podstiču snabdevanje Tajvana oružjem uprkos najozbiljnijim prigovorima Narodne Republike Kine. U slučaju da SAD nastave da insistiraju na ovoj političkoj liniji, to će biti izuzetno opasno - nastavio je on.

Istakao je da u slučaju da lideri na Tajvanu imaju zdrav razum onda će se oni ponašati uzdržano kako bi izbegli konflikt poput onog u Ukrajini, gde su slušali SAD kako govore: „Ne brinite se, mi ćemo vam čuvati leđa“.

Dodao je da je to bila velika greška.

Saks smatra da su rizici za Azijsko-pacifički region veoma realni zbog trenutne američke politike. Istakao je da oni nisu neizbežni i da se apsolutno mogu sprečiti ako postoji ravnoteža, a posebno uzajamno poštovanje.

- SAD i Kina su 1982. godine izdale zajedničko saopštenje u kome su SAD jasno izjavile: ’Mi nemamo plan da dugoročno naoružavamo Tajvan’. To je bilo pre 42 godine. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da pročitaju obaveze koje su preuzele i da poštuju ono što su tada rekle - zaključio je Saks.

Saks je u prestonici Tajlanda učestvovao na naučnoj konferenciji posvećenoj zelenoj agendi Asocijacije država Jugoistočne Azije (ASEAN).

(Sputnjik)