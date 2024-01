SEKS JE DAR OD BOGA, ALI GA POTKOPAVA PORNOGRAFIJA: Papa Franja o čednosti, amoralu, ljubavi

„Čednost ne treba mešati sa uzdržavanjem“, „seksualno zadovoljstvo je dar od Boga, ali ga podriva pornografija“, što predstavlja “zadovoljstvo bez veze, a koje može da stvori oblike zavisnosti“.

Ovo su reči pape Franje tokom opšte audijencije iz izlaganja o hrišćanskoj nauci posvećenoj poroku požude, to je njegov povratak na temu seksualosti, jer je već intervenisao u tom smislu aprila 2023: „Seks je jedna od lepih stvari koju je Bog dao osobi“, rekao je tom prilikom.

- Moramo braniti ljubav - ponavlja papa, govoreći o potrebi da se „dobije borba protiv požude, protiv posedovanja drugoga“. - To može biti doživotni poduhvat, pobeda koja vodi do najvažnije „nagrade“, važnije od svih, jer podrazumeva očuvanje one lepote koju je Bog zapisao u svom stvaranju kada je zamislio ljubav između muškarca i žene. To je lepota zbog koje verujemo da je bolje graditi jednu zajedničku priču, nego juriti za avanturama.

Papa je napao mit o zavodniku rečima „koliko je onih kao Don Đovani koji kruže“, a umesto toga bolje je „negovati nežnost nego se klanjati demonu opsednutosti, bolje je služiti nego osvajati. Jer ako nema ljubavi, život je tužan“. Na kraju papa podvlači i razliku između čednosti i uzdržavanja.

- Čednost je vrlina koju ne treba mešati sa seksualnom apstinencijom, ona je iznad seksualne apstinencije i to je volja da se nikada ne poseduje drugi. Voleti znači poštovati druge, tražiti njihovu sreću, negovati empatiju za njihova osećanja, pobuditi spoznaju jednog tela, psihologiju i dušu koje nisu naše, a o kojima moramo razmišljati zbog lepote čiji su nosioci. Ljubav je lepa - zaključio je papa.