ZELENSKOG SAMO TAPŠU PO RAMENU: Prvog dana Svetskog ekonomskog samita u Švajcarskoj tema političara bio rat u Ukrajini

DOK su se izvršni direktori kompanija sa svih meridijana juče smenjivali za govornicama 54. Svetskog ekonomskog foruma (SEF) u Davosu, polemišući o stvarima koje utiču na globalnu ekonomiju, političari iz sveta fokusirali su se na - Ukrajinu. Prvog dana samita u švajcarskom zimovalištu ekonomisti su govorili o inflaciji, visokim kamatnim stopama, uticaju veštačke inteligencije, 5G mreži. Nasuprot njima, zapadni lideri su, zajedno sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, govorili o planovima za nastavak podrške Kijevu.

Tanjug

Ukrajinski predsednik u Davosu se sastao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom, kojem se zahvalio na podršci SAD Ukrajini. Istakao je da Kijev računa na kontinuiranu podršku SAD, koja je, kako je naglasio, od suštinskog značaja za Ukrajinu.

- Razgovarali smo i o načinima povećanja međunarodnih investicija u Ukrajini, posebno u odbrambenoj proizvodnji, i naglasili da će veća odbrambena saradnja i zajednička proizvodnja povećati samostalnost Ukrajine i smanjiti njeno oslanjanje na stranu vojnu i finansijsku pomoć - naveo je Zelenski.

U Davos je stigla i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je kolegama poručila da je Ukrajincima potrebno predvidivo finansiranje tokom 2024. godine i stalno snabdevanje oružjem da bi odbranili Ukrajinu i povratili njenu teritoriju.

- Potrebne su im sposobnosti da odvrate buduće napade Rusije. A takođe im je potrebna nada. Treba da znaju da će svojom borbom zaraditi bolju budućnost za njihovu decu. A bolja budućnost Ukrajine se zove Evropa. I sa ogromnom radošću smo prošlog meseca odlučili da pokrenemo pregovore o pristupanju Ukrajine za članstvo u EU. Ovo će biti istorijsko dostignuće Ukrajine i to će biti Evropa koja će odgovoriti na zov istorije - rekla je ona.

Učesnicima u Davosu juče se obratio i kineski premijer Li Ćijang, koji je izneo pet predloga Pekinga za jačanje globalne ekonomske saradnje. On je, pre svega, pozvao na jačanje koordinacije makroekonomske politike kako bi se izgradila veća sinergija za globalni rast, kao i na jačanje međunarodne industrijske specijalizacije i saradnje da bi globalni industrijski lanci snabdevanja bili stabilni i neproblematični.

- Mi širom otvorenih ruku prihvatamo investicije svih zemalja i izbor kineskog tržišta nije rizik, već prilika - naglasio je Li Ćijang i rekao da je kineska privreda stabilna bez obzira na globalne izazove.

U švajcarsko zimovalište, inače, nisu otišli ne samo lideri Kine Si Đinping i Rusije Vladimir Putin, već ni nemački kancelar Olaf Šolc, koji se suočava sa protestom poljoprivrednika protiv njegove vlade, francuski predsednik Emanuel Makron, kao ni turski Redžep Tajip Erdogan, nezadovoljan stavom skupa u Davocu oko sukoba Izraelaca i Palestinaca.

Recept za eskalaciju

TRENUTNI regionalni sukob na Bliskom istoku recept je za eskalaciju svuda koji može uticati na širu globalnu trgovinu, rekao je juče u Davosu katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani. On je ovim putem poručio međunarodnoj zajednici da se ne fokusira "samo na male sukobe", već bi trebalo da fokus svih bude na glavnom sukobu u Gazi. "I čim se to ukloni, verujem da će sve ostalo biti uklonjeno", rekao je on.