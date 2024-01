TRAKTORI PARALISALI NEMAČKU : Protest će trajati do idućeg ponedeljka (FOTO)

PROTEST koji su nemački poljoprivrednici najavili kao najveći u istoriji, izveo je juče na ulice traktore hiljade seljaka, ogorčenih planovima vlade za postepeno ukidanje subvencija u ovom sektoru.

Foto: Tanjug/Monika Skolimowska/dpa via AP

Kilometarske gužve i zaglavljeni putnici stvorili su haos i nije bilo dela zemlje koji je normalno funkcionisao. Najavljene promene saveznog budžeta uključuju kresanje beneficija, pa poljoprivredni proizvođači blokadom saobraćaja žele da promene stav semafor koalicije kancelara Olafa Šolca.

Njihov protest podržavaju i špediteri, ljuti zbog povećanja putarina za kamione, koji traže i više novca za puteve, mostove i parking-mesta za transportna vozila. I nacionalno Udruženje hotela i restorana "Dehoga" solidarisalo se sa poljoprivrednicima, jer ugostitelji strahuju da bi veće cene u ovom sektoru mogle da naškode i njihovom poslovanju.

Podrška sa svih strana POLjOPRIVREDNICI dobijaju podršku, između ostalih, iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Bavarska ministarka poljoprivrede Mihaela Kaniber ocenila je da "poljoprivrednici ne mogu plaćati za lošu budžetsku politiku savezne vlade". Socijaldemokratski premijer Donje Saksonije Stefan Vajl pozvao je vladu da poništi rezove u poljoprivrednom sektoru, jer su "poljoprivrednici pogođeni i drugim merama, a to je pravi razlog zašto farmeri osećaju da se prema njima postupa gore od mnogih drugih delova društva".

Jedan od organizatora skupa Rajnhard Jung iz Organizacije "Slobodni farmeri" pozvao ja promenu poljoprivredne strategije nemačke vlade. - Povećanje poreza na poljoprivredni dizel, samo je kap koja je prelila čašu - rekao je Jung. Uzalud, Šolcov kabinet juče je poručio da, uprkos protestu, ne razmatra izmene planova za postepeno ukidanje poljoprivrednih subvencija i da "je u nadležnosti vlade da sprovodi promene, koje ne mogu uvek da se dopadnu svima".

Poljoprivrednici smatraju da se preko njihovih leđa lomi politika Šolcovog kabineta, jer je gorivo već enormno poskupelo zbog nedostatka energenata iz ruskih izvora. U situaciji kad se najjača evropska ekonomija bori sa rastom inflacije i padom standarda, ova osnovna privredna grana podnosi enormnu cenu. Analitičari ističu da finansijska kriza 2008. i pandemija kovida poslednjih godina nisu pomerile nemačko društvo iz ležišta, ali rat u Ukrajini, po svoj prilici, jeste.

Ogorčeni poljoprivrednici su, zato, juče ujutru, blokirali ulaze na auto-puteve širom zemlje i objavili da će protest trajati najmanje nedelju dana. Do idućeg ponedeljka oni će svojom mehanizacijom "blombirati" glavne saobraćajne i logističke rute. Istovremeno, upozorili su da će ukidanje poreskih olakšica oterati farme iz poslovanja. Nedelja akcije kulminiraće protestom u Berlinu, 15. januara, za koji je, po podacima policije, prijavljeno 10.000 učesnika. U prestonici se očekuje i na hiljade traktora.

Šolcova koaliciona vlada, koju čine socijaldemokrate, zeleni i liberali, već šlajfuje na svim frontovima. Dok beleži neprekidan, gotovo slobodni pad rejtinga, prošlog meseca lansirala je upravo ovaj plan koji ukida oslobađanja od poreza na poljoprivredna vozila i briše poreske olakšica na dizel, što je deo mera za popunjavanje rupe od 17 milijardi evra u budžetu za ovu godinu. Nemačka vlada je sredinom minule nedelje delimično izašla u susret poljoprivrednicima, odlučivši da zadrži oslobađanje od poreza na vozila i da postepeno vraća subvencije za gorivo, ali je Udruženje nemačkih poljoprivrednika insistiralo na potpunom poništenju planova.

Rukvid: Ne želimo desničare NEMAČKI analitičari u ovome ne vide samo snažnije negodovanje branše koja je čak i u ovoj zemlji tradicionalno zapostavljena, nego snažan antisistemski pokret iza kojeg stoje druge snage, jer te proteste najdirektnije podržavaju Alternativa za Nemačku (AfD) i druge antiliberalne grupacije. Zato predsednik poljoprivrednika Joahim Rukvid upozorava da farmeri ne treba da dozvole da budu zarobljeni protestima sledeće nedelje. - Ne želimo desničarske i druge radikalne grupe sa željom za subverzijom na našim demonstracijama - rekao je Rukvid za "Bild am zontag".

U nastojanju da ublaže saobraćajni kolaps, vlasti su pozvale građane da više koriste šinski prevoz i odustanu od automobila, a poslodavci su poručili zaposlenima da rade od kuće gde je moguće, dok će škole pravdati đacima izostanke. Zbog protesta poljoprivrednika obustavljen je rad i u fabrici "Folksvagena" u Emdenu, u istočnoj Friziji.

Uprkos tome, situacija je čitavog dana bila dramatična. Došlo je do prekida saobraćaja na nekoliko saveznih auto-puteva u regionu. Centralna nemačka državna TV (ZDF), objavila je da se u Minhenu očekivalo oko 5.000 učesnika. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji farmeri su sa stotinama traktora blokirali ulaze na auto-puteve. U Bremenu je najavljen dolazak do 2.000 vozila, dok je Hamburg upozorio na haos u saobraćaju. Već u ranim prepodnevnim satima, prvi traktori stigli su i do aerodroma u Sarlandu, a poljoprivrednici su traktore izvezli na pistu. Na puteve su bacani slama, stajsko đubrivo i silaža.

Udario ga automobil

Jedan od učesnika protesta poljoprivrednika u Donjoj Saksoniji teško je povređen pošto ga je udario vozač automobila. Incident se dogodio u blizini grada Frizojta, a povređeni poljoprivrednik prebačen je u bolnicu helikopterom, prenosi "Frankfurter algemajne cajtung". Zasad nije poznato da li je vozač namerno povredio učesnika protesta.