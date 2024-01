KIMOV NOVI POTEZ IZNENADIO SVET: Severnokorejski lider uradio nešto što niko nije očekivao

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un uputio je saučešće japanskom premijeru Fumiju Kišidi i porodicama žrtava zemljotresa u Japanu, što je redak potez između država bez diplomatskih veza, prenosi Kjodo.

Kim je u svojoj poruci u petak izrazio duboko saosećanje i saučešće premijeru Kišidi i, preko njega, ožalošćenim porodicama i žrtvama, povodom tužne vesti da su zemljotresi u Japanu izazvali gubitak života i veliku materijalnu štetu, prenosi severnokorejska agencija KCNA.

On je u poruci naveo da se nada da će stanovništvo pogođenih područja uspeti da sanira posledice zemljotresa što je moguće pre i vrati se normalnom životu. To je bila prva Kimova poruka japanskom premijeru Kišidi, čiji pokušaji da realizuje sastanak sa severnokorejskim liderom, do sada nisu urodili plodom, navodi Kjodo.

Sekretar japanske vlade Jošimasa Hajaši, saopštio je na konferenciji za novinare da bi Tokio želeo da izrazi zahvalnost Kimu na poruci. Hajaši je rekao da severnokorejski lideri nisu slali izjave saučešća japanskim premijerima poslednjih godina, ni zbog zemljotresa i cunamija u martu 2011. koji su razorili severoistočni Japan.

Na pitanje da li će Japan odgovoriti Kimu, Hajaši je rekao da vlada još nije odgovorila na izjave saučešća liderima drugih zemalja, jer je koncentrisana na operacije spasavanja i pomoći. Formalni odnosi između Tokija i Pjongjanga i dalje su neaktivni, iako se Kišida u maju prošle godine obavezao da će uspostaviti bilateralne pregovore na visokom nivou koji bi utrli put za sastanak sa Kimom, ne iznoseći više detalja o ovim planovima.

Nakon zemljotresa i cunamija u martu 2011. godine u Japanu, tadašnji lider Severne Koreje Kim Džong-il poslao je 500.000 dolara korejskim stanovicima Japana naklonjenih Pjongjangu koji su bili pogođeni katastrofom, a tadašnji predsednik Prezidijuma severnokorejske skupštine Kim Jong-nam poslao im je izjave saučešća.

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,6 stepeni koji je pogodio Japan 1. januara povećao se na 126, a broj nestalih na više od 200 osoba. Oko 33.000 osoba je evakuisano zbog zemljotresa, a obim štete još nije poznat zbog oštećenih puteva i prekida komunikacija u pogođenom području prefekture Išikava.

