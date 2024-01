AMERIČKA ELITA U KOLU PEDOFILA: Novi dokumenti svedoče o drugovanju krema iz SAD sa milijarderom Epstajnom

KLUPKO ljudi iz vašingtonskog establišmenta povezanih sa milijarderom pedofilom Džefrijem Epstajnom, uz vodeće političke figure, uključujući i bivše predsednike Bila Klintona i potpredsednika Ala Gora, odmotalo se sve do Holivuda. U novom setu objavljenih sudskih spisa otkrivaju se poznanstva optuženog seksualnog prestupnika Epstajna sa nekim od glumaca sa holivudske A liste - Leonardom Dikaprijem, Brusom Vilisom, ali i Kejt Blanšet, Kameron Dijaz, čak i režiserom franšize "Ratovi zvezda" Džordžom Lukasom. No, oni se, zasad, ne optužuju ni za kakav prestup.

Foto: EPA

Osim američkih zvezda, među gomilom papira iz tužbi protiv Epstajnove bivše ljubavnice i saradnice, trenutno zatvorene, Džislejn Maksvel, otkriva se čak i ime čuvenog fizičara Stivena Hokinga, kao i manekenke Naomi Kembel. U iskazu, u to vreme maloletne žrtve pedofila, Johane Sjoberg, koja je optužila Epstajna, ispričala je da je milijarder pominjao imena glumaca dok ga je masirala, preneo je "Foks njuz".

- On je često razgovarao preko telefona u to vreme i pominjao: "O, to je bio Leo Dikaprio, Kejt Blanšet, Kameron Dijaz ili Brus Vilis" - navela je ona, istakavši da ih nikada nije lično srela.

Ime pokojnog fizičara Stivena Hokinga pominje se u mejlu koji je Epstajn, koji se, navodno, ubio 2019. godine u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu, poslao Maksvelovoj u januaru 2015. U mejlu joj je sugerisao da podmiti bilo koga od prijatelja, porodice ili poznanika jedne od žrtava pedofila, Virdžinije Džufre, koji budu spremni da javno potvrde da su njene optužbe laž.

- Najjače su optužbe o Klintonovoj večeri, kao i nova verzija sa Devičanskih ostrva o učešću Stivena Hokinga u orgijanju sa maloletnicima - navodi se u Epstajnovom mejlu.

Britanski portal "Independent" prenosi da je Hoking 2006. posetio Epstajnovo ostrvo na Karibima, nekoliko meseci pre nego što je milijarder prvi put optužen za seksualne prestupe.

Klinton hteo da zataška

DOKUMENTI otkrivaju još "vrućih" detalja u vezi sa bivšim šefom SAD Bilom Klintonom, koji je, prema rečima Džufre, upao u redakciju časopisa "Veniti fer" i pretio zaposlenima da ne objavljuju članke o optužbama za trgovinu ljudima protiv "njegovog dobrog prijatelja" Džefrija Epstajna. Bivši urednik časopisa Grejdon Karter je negirao te tvrdnje.