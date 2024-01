LJUDSKA GREŠKA UZROK TRAGEDIJE U TOKIJU? Otkriven uzrok stravičnog sudara aviona na aerodromu

JAPANSKE vlasti saopštile su, na osnovu snimaka kontrole leta, da je putnički avion koji se dan ranije sudario sa avionom obalske straže na aerodromu u Tokiju imao odobrenje za sletanje, ali da manji avion nije dobio zeleno svetlo za poletanje.

Juče se prilikom sletanja avion Japan erlajnsa sudario sa avionom obalske straže i oba su se zapalila. Svih 379 putnika Erbasa A350 uspelo je da pobegne iz zapaljenog aviona bez većih povreda, ali je pet putnika u avionu obalske straže De Hevilend Daš-8 poginulo, a preživeo je samo kapetan koji je zadobio teške povrede.

Požar na Erbasu ugašen je samo osam sati nakon pada aviona. Japanski odbor za bezbednost u saobraćaju (JTSB), vladina agencija odgovorna za velike nesreće sa avionima, brodovima i vozovima, počela je da istražuje ugljenisanu olupinu, izvestila je u sredu japanska novinska agencija Kjodo.

S obzirom na to da je istraga tek počela, još nije poznato kako su oba aviona završila na istoj pisti. Ljudska greška? Stručnjaci tvrde da do takvog udesa dolazi samo u slučaju višestrukih sigurnosnih kvarova. Ali komunikacija kontrole leta pokazuje da je putničkom avionu data dozvola da sleti, dok je avionu obalske straže dozvoljeno da taksira do tačke zaustavljanja u blizini piste. Kako navodi JTSB, avionu obalske straže nije data dozvola za poletanje.

U međuvremenu, policija u Tokiju vodi posebnu istragu kako bi utvrdila da li je profesionalni nemar uzrok smrti i povreda putnika. Inače, ranije paralelne istrage vazduhoplovnih vlasti i policije dovele su do velikih tenzija.

-Postoji velika verovatnoća da je u pitanju ljudska greška, rekao je istražitelj vazdušnih nesreća Hirojuki Kobajaši, bivši pilot JAL-a. -Avionske nesreće se retko dešavaju samo zbog jednog problema, tako da mislim da je postojalo više faktora koji su doprineli toj nesreći, rekao je Kobajaši.

