TOP LISTA MOĆNOG RUSKOG ORUŽJA: Ono je razbilo mit o superiornosti NATO-a u 2023. godini (VIDEO)

2023. ostaće upamćena kao godina kada je zastrašujuća reputacija skupog, visokotehnološkog naoružanja i vojne opreme NATO-a srušena nakon što je naletela na snagu ruskog oružja.

Foto: Tanjug/AP

Sputnjik je zamolio pet vodećih ruskih i američkih vojnih stručnjaka za mišljenje o najboljem ruskom oružju koje je obeležilo odlazeću godinu.

Top 5 ruskog naoružanja u 2023. godini

5. RAKETNI PVO SISTEM TOR-M2

S obzirom na višestruke pretnje koje dolaze od ukrajinskih vazdušnih, raketnih i bespilotnih snaga koje je pojačao NATO, efikasna ruska vazdušna, bespilotna i protivraketna odbrana značila je razliku između uspešnog odvraćanja ukrajinske vojske na kopnu i potencijalnog kolapsa fronta.

Foto printskrin youtube

Zato je Aleksej Leonkov, vodeći ruski vojni analitičar, naveo raketni sistem Tor kao jedan od svojih favorita na listi najboljeg ruskog oružja u 2023. godini.

-Sistem protivvazdušne odbrane Tor-M2 istakao se svojim odličnim radom u obaranju neprijateljskih bespilotnih letelica. Statistika oborenih neprijateljskih dronova, koju svakodnevno ažurira rusko Ministarstvo odbrane, kaže da je dve trećine uništeno ovim kompleksom. Drugim rečima, ovaj sistem se dokazao i potvrdio sve svoje deklarisane karakteristike, pokazavši da je sposoban da obori bilo koju vrstu dronova, kako direktno na frontu, tako i u zonama uz njega, rekao je Leonkov za Sputnjik.

4. TENK T-90

Na ravnicama Zaporožja i Hersona, ruski oklopni sistemi, koji se sastoje od nadograđenih varijanti dizajna tenkova kasne druge i treće generacije, uključujući T-72, ​​T-80 i T-90, pokazali su se više nego dostojnim protivnicima ukrajinskih borbenih tenkova koje je proizveo NATO.

U tom smislu posebnu pažnju zavređuje tenk T-90 „proriv“, najnovija reč u dizajnu ruskih tenkova. Reč je o tenku koji je dobro zaštićen od konvencionalne municije, vođenog oružja i protivtenkovskih raketa.

Naoružan je topom glatke cevi od 125 milimetara sa automatskim punjačem i mitraljezom od 12,7 milimetara kojim se upravlja daljinskim putem.

-U ovom trenutku, verujem da je ovo najbolji tenk na svetu, rekao je za Sputnjik Rustem Klupov, bivši sovjetski i ruski vojni obaveštajac, heroj Rusije, rezervni pukovnik i veteran ratova u Avganistanu i Čečeniji.

Na pitanje zašto T-90 spada u prvih pet na njegovoj listi najboljeg ruskog naoružanja, Klupov je rekao da je to zbog karakteristika ovog tenka u pogledu naoružanja i performansi, kao i zato što vojnici koji se bore na ovom tenku o njemu imaju samo reči hvale.

3. LANCET

Sergej Lipovoj, heroj Rusije i vojni pilot koji se borio u Avganistanu, Tadžikistanu i Prvom i Drugom čečenskom ratu, a koji je sada predsednik grupe veterana Oficiri Rusije, uveren je da se dronovi, a posebno „lancet“, nalaze na samom vrhu liste najznačajnijeg ruskog naoružanja u 2023. godini.

Foto: Jutjub/National Geographic Africa/Profimedia/Ilustracija

-Najviše su me ipresionirale bespilotne letelice, uključujući „lancet“ koji se pokazao odličnim, zatim Geran, kao i male bespilotne letelice tipa kvadrokopter koje su sastavljene praktično u rovovima. To uključuje dronove za posmatranje i kamikaze, kao i takozvane udarne bespilotne letelice koje mogu da ispuste bilo kakvu municiju, rekao je Lipovoj.

Ovo mišljenje deli i Rustem Klupov, koji kaže da je „lanset“ istaknuto taktičko oružje.

-Lanceti su počeli da se eksploatišu i pre 2023. godine, ali smo ove godine shvatili da smo prešli u novi domen ratovanja. Ovo je rat dronova, a „lancet“, koji može da pogodi ciljeve udaljene 40-50 km, u zavisnosti od vremenskih uslova, je veoma moćan i precizan sistem naoružanja. Kombinuje tačnost, domet i udarnu snagu. U zavisnosti od svoje misije, može biti opremljen visokoeksplozivnom fragmentacionom bojevom glavom. A ova „tandemska“ bojeva glava se koristi protiv oklopnih ciljeva“, rekao je Klupov.

2. HELIKOPTER KA-52

Zapadni posmatrači su naveli efikasnu vazdušnu podršku kao ključni faktor za uspeh ruskih odbrambenih operacija tokom letnje kontraofanzive ukrajinske vojske, posebno ukazujući na efikasnost jurišnog helikoptera Kamov Ka-52 aligator u traženju i gađanju meta - od oklopnih vozila i tenkova do ukrajinskih borbenih uporišta.

Krajem jula, shvatajući da nešto nije u redu u ukrajinskoj kontraofanzivi, u izveštaju britanske vojne obaveštajne službe Ka-52 je okarakterisan kao „jedan od najuticajnijih ruskih sistema naoružanja“ na delu fronta u Zaporožju.

Upareni sa novim raketama vazduh-zemlja LMUR, koje imaju domet gađanja od 15 km, Ka-52 su delovali daleko izvan dometa većine ukrajinske opreme za protivvazdušnu odbranu kratkog dometa.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

-Ka-52 ima ogromnu sposobnost i ima te suprotno rotirajuće oštrice na vrhu... U stvari je veoma inovativan“, rekla je nekadašnji analitičar Ministarstva odbrane i potpukovnik američkog vazduhoplovstva u penziji Karen Kvjatkovski, karakterišući Ka-52 kao broj jedan na listi ruskog oružja u 2023.

Klupov je takođe impresioniran operacijama ruske avijacije uopšte, uključujući Ka-52 i Mi-28, koji se često koriste u tandemu.

„Radeći zajedno, ovi helikopteri koriste kvalitete oba: udarnu snagu Mi-28 (koji takođe može biti opremljen LMUR-ovima) i zaštitne karakteristike Ka-52. Kombinovanje ovih helikoptera u jednu udarnu jedinicu omogućava njihovu najefikasniju upotrebu. Oni su postali najbolji jurišni helikopteri na svetu, a Long Bou i Apač više ne mogu da se porede sa njima po svojim borbenim kvalitetima“, rekao je Klupov.

1. KINŽAL

Kindžal je prva hipersonična raketa sa vazdušnim lansiranjem koju nose prilagođeni presretači MiG-31 i lovci-bombarderi Su-34, koja može da ubrza do 10 maha i pogodi ciljeve do 2.000 kilometara, sa konvencionalnom bojevom glavom od 500 kg ili nuklearnom bojevom glavom od 5-50 kilotona.

Foto: Novosti

Aleksej Leonkov, vojni analitičar, naveo je „kindžal“ kao jedno od najboljeg oružja u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

-Kinžal ne samo da se nosio sa zadatkom uništavanja zaštićenih objekata, već se istakao i u uništavanju američkog protivvazdušnog raketnog sistema Patriot. To je veliki plus, jer je donedavno postojao mit da je Patriot najnapredniji sistem protivvazdušne odbrane američke proizvodnje i da može da uništi sve mete, rekao je Leonkov.

Majkl Maluf, bivši viši analitičar bezbednosne politike iz američkog Ministarstva odbrane, navodi rusko hipersonično oružje, a posebno "Kinžal", kao najznačajnije u 2023.

-Sjedinjene Države nemaju odbranu od hipersoničnih projektila, ali rade na tome, naglasio je Maluf.

On je istakao još jedno rusko oružje o kojem se malo govori i koje nije učestvovalo u sukobu u Ukrajini.

-To nije strateško oružje. To je taktičko oružje. Ali to je izuzetna sposobnost koju je Rusija razvila, kojoj Sjedinjene Države do danas nisu parirale, niti za nju postoji ikakva odbrana. A to je VA-111 Škval. Šta je to? To je superkavitirajući torpedo sposoban da se kreće do 370 kilometara na sat ili preko 200 čvorova.

Škval je, kako kaže, rusko pomorsko oružje prvi put predstavljeno 1970-ih i od tada nekoliko puta unapređeno.

-370 kilometara je otprilike 230 milja na sat. Za to nema odbrane. I povrh toga, njegove najnovije verzije su upravljive, ne idu pravolinijski, rekao je Maluf, karakterišući ovaj torpedo kao efikasnog „ubicu nosača aviona“.

