NEKA TRUNU U PAKLU! Donald Tramp uputio neobičnu ''čestitku'' šefu Bele kuće DŽou Bajdenu i specijalnom tužiocu DŽeku Smitu

BIVŠI predsednik SAD, i verovatni kandidat republikanaca za povratak u Belu kuću Donald Tramp uputio je neobičnu "čestitku" rečima: "Neka trunu u paklu!" Nesvakidašnje "želje" lider republikanaca, koji važi za favorita na nastupajućim izborima za predsedničkog kandidata "crvenih", uputio je aktuelnom šefu Bele kuće Džozefu Bajdenu i specijalnom tužiocu Džeku Smitu, koji je podigao više optužnica protiv njega, tereteći ga da je pokušao da poništi rezultate izbora 2020, te da je skrivao poverljiva dokumenta u svojoj rezidenciji na Floridi.

Tanjug

Niz bombastičnih poruka, koje Trampu nisu strane, počeo je da iznosi na Badnje veče na svojoj društvenoj mreži, gde je iskoristio priliku da optuži demokrate za lažiranje izbora i ometanje njegove kampanje.

- Špijunirali su moju kampanju, lagali Kongres, namestili predsedničke izbore, dozvolili milionima ljudi, mnogima iz zatvora i mentalnih institucija da izvrše invaziju na našu državu, pogrešili su u Avganistanu. Džo Bajden i poremećeni Džek Smit dolaze po mene i to na nivou progona koji je neviđen u našoj zemlji. To se zove mešanje u izbore. Srećan Božić! - napisao je Tramp.

Lider republikanaca, koji je po anketama daleko ispred partijskih rivala i očekuje se da će na predsedničkim izborima 2024. ponovo stati na crtu Bajdenu, kišu kritika na račun stanara Bele kuće nastavio je i na Božić. On je praznik čestitao svetskim vođama, "i dobrim i lošim", ali od kojih, kako je naveo, niko nije tako zao i bolestan kao "nasilnici koje imamo u našoj zemlji". Oni, rekao je, "pokušavaju da unište nekada velike SAD svojom politikom otvorenih granica, inflacijom, predajom Avganistana, novom zelenom agendom, visokim porezima, buđenjem vojske".

Tramp se suočava sa 91 krivičnom prijavom i čak četiri optužnice u jeku kampanje za nove predsedničke izbore. Bivši šef SAD je više puta negirao krivicu i optužio demokrate da uz pomoć krivičnih postupaka vode zaveru protiv njega, opisavši je kao "lov na veštice". Osim toga, Trampu je nedavno stigla i odluka Vrhovnog suda Kolorada kojom mu je zabranjeno da se takmiči na izborima iduće godine u ovoj državi. Sve to nije uticalo na njegov rejting.

Prema anketi koju je nedavno sproveo američki list "Volstrit džornal", gde su glasači birali između Trampa i Bajdena, lider republikanaca je stekao prednost u odnosu na aktuelnog predsednika SAD. Istraživanje američkog lista pokazalo je da 47 odsto registrovanih birača u SAD trenutno kaže da bi podržalo Trampa, a 43 procenta Bajdena.

Rado bi u debatu s Džoom

TRAMP je nedavno izjavio da, ako bi on i Bajden ponovo "ukrstili koplja" i postali kandidati svojih partija na predsedničkim izborima, da bi bio spreman da više puta učestvuje u debati sa njim. On je na pitanje radio-voditelja Hjua Hjuita da li će se suočiti sa Bajednom ako mu se ukaže prilika odgovorio: "Radujem se tome. Šta kažete na 10 debata? Uradiću onoliko debata koliko oni žele. Svake večeri bih vodio debatu sa ovim tipom. Ali on se nikada neće pojaviti na debati."