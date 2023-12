PAŠINJAN DOŠAO U RUSIJI: Zahvalnost Putinu

EVROAZIJSKI ekonomski savez i njegovi ekonomski principi ne treba da budu u korelaciji sa političkim ambicijama, izjavio je jermenski premijer Nikol Pašinjan.

Foto: EPA

- Simbolično je što se predsedavanje Jermenije unijom poklapa sa 10. godišnjicom potpisivanja ugovora o EAES u čijoj osnovi je fundamentalni postulat o tome da je ovo ekonomska organizacija koja ne treba da ima političku, a kamoli geopolitičku agendu. Nastavljamo da je sagledavamo upravo na taj način i da saradnju u okviru naše ekonomske saradnje razvijamo u ovom kontekstu, težeći da suzbijemo sve pokušaje politizacije evroazijskih integracija - poručio je Pašinjan na sednici Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta u Sankt Peterburgu.

On je dodao da osnovne slobode trgovine ne mogu i ne treba da budu ograničene zbog političkih ideja, jer bi to dovelo do korozije temeljnih principa organizacije.

- U tom kontekstu, jermenska strana smatra da je potpisivanje deklaracije važno, kao i dalji razvoj ekonomskih procesa do 2030. godine i u periodu do 2045, u čijoj osnovi su konceptualni i prioritetni pravci srednjeročnog i dugoročnog razvoja EAES - naglasio je jermenski predsednik.

Pored toga, on je pozdravio i potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Iranom.

Pašinjan je takođe zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i Rusiji na organizaciji samita na najvišem nivou.

Prethodno, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su se lideri zemalja koje su članice Evroazijskog ekonomskog saveza saglasili nakon današnjeg samita da odobre deklaraciju o daljem razvoju Saveza do 2030. godine i za period do 2045. godine.

Članice Evroazijskog ekonomskog saveza su Rusija, Belorusija, Jermenija, Kazahstan i Kirgizija.

(Sputnjik)