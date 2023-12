ITALIJA UOČI PRAZNIKA: Hoće li pozivi i najave sindikata na štrajk da izazovu kolaps za Božić?

SINDIKATI u Italiji danas su pozvali na štrajk zaposlene u sektoru turizma, hotelijerstvu, ugostiteljstrvu, u svim trgovinama, restoranima.. , u delatnostima koje imaju pet miliona zaposlenih.

Foto: Profimedia

Poruka je poslata hotelima, barovima, restoranima, menzama, samoposlugama, turističkim agencijama, svima u banjskom turizmu, da spuste roletne na svojim lokalima u znak protesta zbog neobnovljenih kolektivnih ugovora, koji su na čekanju tri godine. Ukoliko se zaposleni odazovu, to znači da će, uoči praznika, biti zatvoreni i restorani na auto-putevima, stanicama, aerodromima... Protesti su takođe povezani i sa inflacijom i stagnirajućim platama, a sindikati organizuju i pet protestnih skupova u Rimu, Milanu, Napulju, Kaljariju i Palermu.

Protest se odosi i na najavljeno drastično smanjenje isplaćivanja 14 godišnjih plta zaposlenima, što je praksa u Italiji u velikom delu institucija, isplata odsustva radnika, ali i uvećanja godina staža kao uslova za odlazak u penziju. U započetim pregovorima, po indeksu potrošačkih cena i prateći inflatorne tokove, zatraženo je uvećanje plata u svim sektorima za 300 evra mesečno, ali ugovorne strane su spremne da ponude 150.

Uvek najjasnije govore brojke, kakvo je stanje u velikom broju tih sektora. Situacija je praćena kroz vreme, šta nije više ekonomski održivo. Poslednjih pet godna zatvoreno je 20.000 lokala, obrt kompanija koje zatvaraju ili otvaraju, ili menjaju menadžment, vidiv je i svakom građaninu koji prolazi ulicom i shvati da ta uslužna delatnost više ne postoji ili je ispisano - promenjeno vlasništvo.

Federacija dustributera se oglasila kako bi sprečila masovnija zatvaranja uoči Bočića, spremna je da postigne ubrzo dogovor o obnavljanju kolektivnih ugovora, objašnjavajući da u ovoj fazi pregovora štrajk ne može pomoći da se smanji složenost pregovora.

A sve se to događa kada Italijani dva dana pred Badnje veče žure da kupe božićne poklone. To poredstavlja poseban problem za one koji mogu da idu u šoping samo posle radnog vremena, a sindikati pozivaju na štrajk zaposlenih u uslužnim delatnostima. Ostaje da se sabere na kraju dana koliko će se zaposlenih u tom sektoru, kada u kasu zbog kupovina poklona mogu da se sliju pare u većem iznosu nego bilo kojeg drugog dana u godini, da se odazove pozivu sindikata.