TORNADO BACIO BEBU U KOLEVCI NA DRVO: Roditelji izgubili svaku nadu za svog mališana, ali onda se desilo čudo (VIDEO)

PAR iz Tenesija i njihovo dvoje dece traže novi dom nakon što je veliki tornado zahvatio njihovu kuću i bukvalno odneo na drvo njihovu bebu od četiri meseca, koje je samo čudom preživelo jezivo nevreme.

Sidni Mur, njen dečko i njihova deca bili su u svojoj kući prošle subote u Klarksvilu kada je tornado EF-3, u kojem je šest osoba stradalo, a više od dvadeset povređeno, pogodio okrug Montgomeri.

Jedno dete spasila, drugo ostalo u kolevci

Murova je rekla da je tornado, koji je uništio montažnu kuću i druge stvari, pokupio njeno četvoromesečno dete, koje je uspelo da preživi užasan događaj.

- Nešto u meni mi je govorilo da trčim i skočim na svog sina. U trenutku kada sam skočila na njega, zidovi su se srušili - rekla je Mur za Nashville VSMV Njuz govoreći o svojim naporima da zaštiti najstarije dete, jednogodišnjaka.

Podsećajući šta se tačno dogodilo te večeri, Murova je rekla da je njen dečko mogao da vidi kako tornado obavija njihov dom pre nego što je završio razbacan u komad. Takođe, videli su i trenutak u kojem je bebina kolevka bila podignuta u vis.

- Prvo je odleteo krov, vrh tornada se spustio i pokupio kolevku sa našom bebom. On je bio prva stvar koja je krenula gore - rekla je.

Tornado bacio bebu na drvo

Prema njenim rečima, njen momak je skočio da spase bebu, pa je i on završio oduvan iz kuće zajedno sa bebom, koja je u tom trenutku spavala u kolevci.

- On se sve vreme samo držao za kolevku, a onda su krenuli u krug - priseća se Mur.

Uprkos okolnostima, Mur je rekla da su ona i njena porodica uspeli da pobegnu iz ruševina i potraže bebu, sve vreme strahujući od najgoreg.

Nakon 10 minuta potrage, Murova je rekla da su ona i njen dečko pronašli bebu živu na drvetu.

- Mislila sam da je mrtav. Bila sam prilično sigurna da je mrtav i nećemo ga naći. Ali on je ovde, i to po želji Božijoj. Umrla bih za svoju decu. To čak i nije pitanje, a moj dečko bi uradio istu stvar - dodala je Murova.

Lokalna zajednica i rodbina skupljaju pomoć

Kako se navodi, ona i njena porodica su nakon tragičnog incidenta ostali bez doma i ličnih stvari, ali se zajednica navodno okupila da podrži mladi par i njihovu decu obezbeđujući im privremeni smeštaj, mleko, pelene i druge potrepštine.

Sada, skoro nedelju dana nakon što se par suočio sa tornadom, porodica je u potrazi za novim domom.

Član Murove porodice je takođe osnovao GoFundMe kako bi pomogao porodici da obnovi i kupi neophodne stvari za sebe i svoju decu. Njena sestra, Kejtlin, napisala je na listi GoFundMe da su Murova i njena deca izašli iz svega sa manjim posekotinama i modricama nakon što je tornado uništio njihov dom. Sa druge strane, njen dečko je prema tekstu sa apela pretrpeo slomljenu prelome ruke i ramena.

