PUTIN: „Severni tok“ najverovatnije digli u vazduh Amerikanci

GASOVODE „Severni tok“ i „Severni tok 2“ su, najverovatnije, digle u vazduh SAD ili neko drugi uz njihovu pomoć, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

- To što Evropa ne dobija dovoljno gasa – to su njihovi problemi. Ma koliko to bilo čudno, pokušali su na nas da svale krivicu da mi nešto ne prodajemo. To je potpuna glupost, jer nismo mi zatvorili gasovod 'Jamal-Evropa' u Poljskoj, nismo mi zatvorili drugi krak gasovoda preko teritorije Ukrajine. To je uradila Ukrajina. Nismo mi digli u vazduh 'Severni tok 1' i delimično 'Severni tok 2'. To su, najverovatnije, uradili Amerikanci ili neko drugi na njihov nagovor - rekao je Putin na godišnjoj pres-konferenciji.

On je dodao da ruska kompanija „Gasprom“ ispunjava svoje obaveze, između ostalog vezano za tranzit gasa preko Ukrajine.

Diverzije na gasovodima

Oštećenja na tri od četiri kraka gasovoda „Severni tok“ i „Severni tok 2“ otkrivena su 26. septembra prošle godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost da je reč o ciljanoj diverziji. Ove tri države objavile su da će sprovesti nacionalne istrage o diverziji, ali su odbile da i Rusija učestvuje.

Operator „Severnog toka“, kompanija „Nord strim AG“, saopštio je da je na gasovodima pričinjena neviđena materijalna šteta i da je nemoguće oceniti kada će oni biti popravljeni.

Američki novinar Simor Herš je objavio tekst o svojoj istrazi eksplozija na gasnim magistralama „Severnog toka“. U članku Herš navodi da su američki ronioci tokom vojnih vežbi NATO-a „Baltops“ na leto 2022. godine pod cevovode „Severnog toka“ postavili eksploziv, koji su tri meseca kasnije aktivirali Norvežani.



