TOPI SE GLOBALNA PODRŠKA IZRAELU: Raste pritisak na Tel Aviv posle usvajanja rezolucije GS UN o hitnom prekidu vatre na Bliskom istoku

IAKO je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine UN u kojoj se poziva na hitan prekid vatre u Pojasu Gaze, oslobađanje talaca i zaštitu civila dočekana odobravanjem većine zemalja sveta, otvara se pitanje da li će ona ostati samo mrtvo slovo na papiru ili ne. Sudeći po čvrstom stavu Izraela, ali i njegovog glavnog saveznika SAD, teško da će do pauze u jakim borbama, ipak, doći.

Tanjug

Usvajanju rezolucije ponovo su se usprotivile SAD i Izrael, dok je većina država, 153 od 193, glasala za njeno prihvatanje. To je dovelo do novog revolta prema zapadnoj sili, koja ne odustaje od bezuslove podrške bliskoistočnom savezniku. No, iako je stav SAD jasan, šef Bele kuće Džozef Bajden prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku uputio je kritike na račun vlade Benjamina Netanijahua.

- Bezbednost Izraela može da počiva na SAD, ali trenutno ima više od toga. Ima EU, Evropu i većinu sveta. Ali, oni počinju da gube globalnu podršku neselektivnim bombardovanjem Pojasa Gaze koje se dešava - rekao je Bajden.

Lider SAD suočava se sa velikim pritskom međunarodne javnosti, ali i unutar svoje Demokratske partije, da uloži više napora kako bi se obuzdala vojna kampanja Izraela u palestinskoj enklavi sa ciljem zaštite civila. On, istovremeno, podržava Izrael u nameri da ne stane sa akcijama dok se ne unište svi članovi Hamasa i oslobode taoci.

Američka ambasadorka pri UN Linda Tomas Grinfild izjavila je da rezolucija o hitnom prekidu vatre u Gazi predstavlja još jednu rezoluciju kojom se ne osuđuje palestinska militantna grupa i upitala kolege u sali: "Zašto je to tako teško?".

- Naš cilj mora da bude da dugoročno zaustavimo smrt i razaranje, a to nije budućnost koju Hamas želi da vidi. Slažemo se da je humanitarna situacija teška, da zahteva hitnu i trajnu pažnju, da civili moraju da budu zaštićeni, u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom - rekla je ona.

Palestinsko predsedništvo je, s druge strane, pozdravilo usvajanje rezolucije i pozvalo zemlje koje su glasale "za" da nateraju Izrael da je primeni u praksi. I ambasador Egipta pri UN Osama Mahmud Abdelkalek Mahmud poručio je da je usvajanje i implementacija ove rezolucije jedina garancija za spas civila.

Kritike na račun SAD uputio je i stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja, optuživši Ameriku da stoji na putu svim mirovnim naporima.

- Savet bezbednosti UN još nije u stanju da preduzme odlučne mere za rešavanje situacije u tom regionu upravo zbog stava Vašingtona - istakao je on.

U međuvremenu, SAD i Velika Britanija juče su uvele dodatne sankcije liderima Hamasa, a izraelska vojska nastavila sa napadima na Kan Junis i Rafu, kao i na izbeglički kamp Dženin na Zapadnoj obali. Ispred izraelskog parlamenta u Jerusalimu održan je ponovo protest porodice talaca koje Hamas krije u Gazi i građana koji zahtevaju njihovo hitno oslobađanje.

Humanitarna koordinatorka UN za okupiranu palestinsku teritoriju Lin Hejstings izjavila je da se Gaza suočava s "katastrofom javnog zdravlja" usled kolapsa zdravstvenog sistema i širenja bolesti.

- Suočavamo se s knjiškim primerom epidemije i katastrofom javnog zdravlja - upozorila je ona.

Infarkt u parlamentu

UZNEMIRUJUĆI događaj odigrao se u turskom parlamentu kada je poslanik Hasan Bitmez (53) na sednici Skupštine za govornicom izjavio je da će "Izrael pretrpeti Alahov gnev" i ubrzo doživeo infarkt! Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako Bitmez iznenada pada na zemlju usred obraćanja. On je u govoru, takođe, optužio Izrael za zločine protiv čovečnosti i etničko čišćenje Palestinaca.