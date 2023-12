MAKRONA NAPALI ZBOG HANUKE: Francuzi zameraju predsedniku da ne poštuje sekularnost

OBELEŽAVANjE jerverjskog praznika Hanuke u Jelisejskoj palati paljenjem sveće, u prisustvu predsednika Emanuela Makrona, izazvalo je velike polemike u Francuskoj.

Foto: Printskrin

Mnogi smatraju da predsednik mora da zadrži neutralnost prema veroispovestima.

- Sekularnost ne znači brisanje religija. To znači da svako ima pravo i slobodu da veruje ili ne veruje. Ako bi se predsednik republike gestom prepustio religioznom kultu ili učestvovao u ceremoniji, to bi značilo da ne poštuje sekularnost. Ali, to se nije dogodilo. Kao predsednik republike poštujem sekularnost – pokušao je da pruži opravdanje Makron.

Zanimljivo je da je igrom slučaja to učinio baš tokom obilaska radova na obnovi Bogorodičine crkve juče u Parizu. Dobar deo javnosti smatra da je predsednik ovom izjavom nevešto pokušao da se izvuče.

U Svečanoj sali Jelisejske palate u četvrtak uveče organizovano je uručivanje nagrada Evropske konferencije rabina tokom koje je Makron dobio nagradu zbog borbe Francuske protiv antisemitizma. Isto priznanje dobila je i Angela Merkel 2013. Na kraju ceremonije, veliki rabin francuske Haim Korsija je, u prisustvu Makrona, upalio sveću za praznik Hanuke.

Pljušte sada kritike, uglavnom iz levice, ali ne samo od njih. Jedna od republikanskih političara pitao je da li bi moglo da se zamisli da Makron u Jeliseju organizuje misu za Božić. Da je Makron počinio grešku smatra i predsednik Reprezentativnog saveta jevrejskih institucija Francuske Jonatan Arfi, naglašavajući da Jelisejska palata nije mesto gde treba da se pali sveća za Hanuku, jer republički DNK treba da se drži podalje od bilo čega religioznog.

S druge strane, u Markonovu odbranu stala je premijerka Elizabet Born, ističući da je, u aktuelnom kontekstu porasta antisemitizma, to način da se pruži podrška jeverejskoj zajednici. Cinici sada kažu da bi Makron trebalo da zove i druge o velikim praznicima, katolike, muslimane, pravoslavce, protestante, pa bi svoje vreme mogao da provodi uglavnom na verskim praznicima.