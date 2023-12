MOBILIZACIJA u Ukrajini će biti teška, priznao je Mihail Podoljak, glavni pomoćnik predsednika Vladimira Zelenskog, dodajući da Kijev namerava da unapredi svoju propagandnu kampanju u te svrhe.

Foto Tanjug/AP

Podoljak je tokom gostovanja na ukrajinskoj televiziji upitan za komentar o nedavnom upadu ukrajinskih zvaničnika i pripadnika oružanih snaga u teretanu u zapadnoj Ukrajini, gde je svim prisutnim muškarcima uručen poziv za mobilizaciju.

Izveštaji o tome kako potencijalni regruti upadaju u zasedu regrutera u tržnim centrima, restoranima i drugim javnim mestima sve su češći u poslednjim mesecima.

Podoljak je branio prakse regrutovanja ukrajinskih zvaničnika, optužujući nevoljne Ukrajince da žele "da žive u slobodnoj državi u kojoj mogu da se ponašaju kako hoćete, ali da ne žele da zaštite prava koja vole", ustvrdivši da će se situacija drastično promeniti ako Rusija pobedi u sukobu.

On je takođe rekao da Kijev namerava da promeni "propagandni element mobilizacionih procedura". Pomoćnik Zelenskog je objasnio da mnogo zavisi od toga hoće li vlast uspeti da pridobije one koji "ne razumeju šta je rat i do kakvih posledica može da dovede ako se ne završi na pravi način".

Ukrajina je najavila opštu mobilizaciju ubrzo nakon eskalacije sukoba sa Rusijom u februaru 2022. godine, zabranjujući većini muškaraca od 18 do 60 godina da napuste zemlju.

Regrutaciju su međutim, poremetili rasprostranjena korupcija i izbegavanje obaveza. Kako prenosi Bi-Bi-Si, oko 20.000 potencijalnih regruta pobeglo je iz zemlje, a približno isti broj je uhvaćen pri bekstvu.

Krajem novembra, Zelenski je najavio novi, "složeni" plan mobilizacije, ne iznoseći detalje. Aleksej Danilov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, nagovestio je da je Kijev potpisao ugovore sa privatnim kompanijama za regrutaciju kako bi privukao one koji ne žele da se prijave.

Ranije je on rekao da tokom sukoba sa Rusijom svaki građanin Ukrajine "mora da ratuje ili da služi" narodu.

Do pojačanih napora Kijeva da obezbedi nove regrute dolazi usred propale kontraofanzive, u kojoj je, prema procenama ruskog Ministarstva odbrane, izgubljeno 125.000 vojnika u proteklih šest meseci.

