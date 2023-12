AMERIČKO rukovodstvo će učiniti sve da ratovi nastave, rekao je ekonomista Univerziteta Kolumbija Džefri Saks u intervjuu za Judging Freedom.

On je podsetio da cilj Rusije nikada nije bio da osvoji Ukrajinu – ona je samo zahtevala njenu neutralnost.

- Oni (američki "jastrebovi") će smisliti sve da se ratovi nastave. To je kao teorija domina: ako ne potrošimo još 61 milijardu dolara i žrtvujemo još desetine hiljada ukrajinskih života, onda će se rat proširiti ovde, ovde i ovde. Isto su rekli i za Vijetnam: pričali da će cela jugoistočna Azija, ceo svet pasti pod vlast komunista, i sve tako. Ovo nije novo, Bajden to radi već duže vreme. Ne znam da li razume – on je, ipak, prilično star čovek – ali mora da zapamti istinu: Rusija nije zahtevala nikakvu teritoriju. Zahtevala je neutralnost Ukrajine. To je sve. „Nemojte širiti NATO tu." Bajden je bio deo tajne operacije promene režima u februaru 2014. kojom je svrgnuta neutralna ukrajinska vlada. To je istina. Na internetu je presretnut razgovor Viktorije Nuland, pomoćnice američkog državnog sekretara, dok je razgovarala o tome ko će biti sledeći premijer nakon svrgavanja Janukoviča - kazao je Saks.

