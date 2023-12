"TO MI TADA NIJE BILO PREDSTAVLJENO": DŽonson negirao da se pomirio sa velikim brojem smrtnih slučajeva od korone

BIVŠI britanski premijer Boris Džonson rekao je danas, tokom drugog dana svedočenja u javnoj istrazi povodom njegovih postupaka tokom pandemije korone, da nije tačno da ga nije uznemirila patnja ljudi koji su bili oboleli od korone i da se nije pomirio sa velikim brojem smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji od te bolesti.

Foto: Profimedia/printskrin Jutjub/Travel and Discover

Džonson je rekao da je i sam bio na intenzivnoj nezi kada je dobio koronu i da iz tog svog iskustva zna da je to strašna bolest.

On je zahvalio Nacionalnoj zdravstvenoj službi što mu je tada pomogla da preživi.



Džonson je branio svoje napore da uravnoteži zdravstvene i ekonomske posledice korone.Rekao je da je podržao program svoje vlade pod nazivom "Eat Out to Help Out", koji je podržao ugostiteljsku industriju subvencionisanjem obroka u restoranima, što je dovelo do odlaganja uvođenja izolacije zbog korone.

Vodeći naučnici su svedočili da nisu učestvovali u diskusijama o uvođenju toga programa i da je očigledno da bi to povećalo rizik od prenošenja korone.

Džonson je rekao da nema razloga da dovodi u pitanje taj plan za restorane.

- Moram da naglasim, to mi tada nije bilo predstavljeno kao nešto što bi povećalo rizik - rekao je Džonson.

Džonsonova vlada je sprovela, umesto mera izolacije, niz manje oštrih mera, uključujući policijski čas, preporuke za rad od kuće i ograničenja ciljana na određene regione u septembru i oktobru 2020. godine, pre nego što je konačno uvela drugu izolaciju 31. oktobra.

Džonsonove primedbe su usledile nakon višenedeljnih svedočenja drugih ministara, uključujući bivšeg ministra zdravlja Meta Henkoka, koji je rekao da su nastojali da podignu uzbunu unutar vlade.

Henkok je tvrdio da je na hiljade života moglo da bude spaseno da je zemlja stavljena pod karantin nekoliko sedmica ranije, pre 23. marta 2020. godine kada su prvi put uvedene mere izolacije.

U Velikoj Britaniji je zatim bio jedan od najdužih i najstrožih karantina u Evropi, a bila je i jedna od evropskih zemalja sa najvećim brojem smrtnih slučajeva od korone, sa više od 232.000 ljudi koji su preminuli od te bolesti.

Istraga se sprovodi da bi se pomoglo zvaničnicima da bolje reaguju na buduće pandemije, ali bi mogla i da dodatno naruši Džonsonovu reputaciju.

Džonson je prošle godine bio primoran da podnese ostavku na mesto premijera nakon niza skandala, uključujući otkrića o zabavama koje su održavane u njegovim kancelarijama u Dauning stritu dok je na snazi bila izolacija zbog korone.