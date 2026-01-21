FEDERACIJA OTIMA SRPSKU IMOVINU Uprava za geodetske poslove RS: Upisu imovine SPC kao vlasništvo „države“ ni u skladu sa zakonom
UPIS "države" kao vlasnika u postupku harmonizacije, bez saglasnosti ili prethodno sprovedenog parničnog postupka u kojem bi se utvrdilo pravo svojine, nije u skladu sa propisima Federacije BiH i moguće ga je pravno osporavati, rečeno je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Komentarišući to što je Opštinski sud u Mostaru imovinu Srpske pravoslavne crkve – dva pravoslavna groblja i kapelu, uknjižio na "državu", iz Uprave su pojasnili da se u postupku harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra može izvršiti upis, ali taj postupak služi isključivo za usklađivanje postojećeg stanja i ispravku tehničkih neusklađenosti, a ne za utvrđivanje novog vlasništva.
"Harmonizacijom nije dozvoljeno menjati vlasnika nekretnine bez valjanog pravnog osnova i bez učešća zainteresovanih strana. Sud je dužan da u tom postupku obavesti sve nosioce prava i omogući im da iznesu primedbe i dokaze", naglasili su u Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove., prenosi RTRS.
Opštinski sud u Mostaru, nakon upisivanja u zemljišnu knjigu da je vlasnik pravoslavnog groblja u naselju Vrapčići "država", isto je uradio i sa kapelom i još jednim pravoslavnim grobljem na drugoj parceli, saopštili su ranije iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Iz Odbora je saopšteno da je mostarski sud upis "države" na posed Srpske pravoslavne crkve izvršio tokom harmonizacije zemljišne knjige i katastra za katastarsku opštinu Vrapčići.
(sputnikportal.rs)
