INAUGURACIJA ZORANA MILANOVIĆA NA PANTOVČAKU: Ako pre pet godina nisam išao na Markov trg, šta bih sad tamo radio

INAUGURACIJA starog-novog hrvatskog predsednika Zorana Milanovića biće održana 18. februara u kabinetu predsednika na Pantovčaku, saopštio je danas Milanović.

Foto: EPA

- Nisam bio siguran, ali nisam ni sebe uspeo da uverim u utemeljenost neke promene odluke. Ako pre pet godina nisam išao na Markov trg, šta bih sad tamo radio. Mnogo ljudi me zove i govori mi, pokazuje želju da to bude na javnom prostoru, ali odluku sam doneo pre pet godina i naprosto sam za nju vezan. To je formalna građanska ceremonija u kojoj ne slavimo kralja, papu... - rekao je Milanović novinarima.

Kada je reč o zvanicama, Milanović kaže da će ih možda biti nešto više nego prošlog puta, ali da strani državnici neće dolaziti.

- Do toga ne držim, zna se ko bi došao - rekao je predsednik Hrvatske.

Dodao je da je hrvatski premijer Andrej Plenković već rekao da neće doći, što je, rekao je, njegovo pravo.

Rekao je i da mu čestitka iz Vlade nije bitna i da priznaje nije ni on čestitao.

- Nije to presudan trenutak - rekao je Milanović.

(Tanjug)