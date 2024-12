"POSETA MINISTARKE ZDRAVLJA NAPADAČU IZAZVALA OSUDU HRVATSKE JAVNOSTI" Hrvatska agencija: Takva praksa je nečuvena...

HRVATSKA ministarka zdravlja Irena Hrstić (HDZ), koja je na toj funkciji nedavno nasledila uhapšenog Vili Beroša, posetila je u bolnici napadača iz Osnovne škole Prečko, kada je u petak jedno dete smrtno stradalo, a učiteljica i još jedan učenik teško ranjeni oštrim predmetom.

Foto: Profimedia

Njena poseta napadaču koji je nakon brutalnog napada pokušao samoubistvo, ali ga je policija u tome sprečila, izazvalo je osudu dela hrvatske javnosti s obzirom na to da je i laicima jasno kako razgovor s ljudima protiv kojih se vodi istraga za krivično delo ne spada u delokrug rada ministra, piše Hina.

Ona je novinarima rekla da je počinioca krivičnog dela obišla zato što je ona lekar, a on pacijent.

- Razgovarali smo kratko i on je fizički u dobrom stanju. Ne bih detalje o tome što mi je rekao - rekla je Hrstić.

Javnost se, navodi agencija, zapitala kako je uopšte ministarka ušla kod napadača i sa čijom dozvolom jer se to dogodilo dok on još nije bio ispitan, pa bi njena poseta mogla da ugrozi istragu.

Navode i da je napadač teško ranjen te da je do juče bio na mehaničkoj ventilaciji.

Nejasno je kako osoba na čelu Ministarstva zdravstva, u tako osetljivoj situaciji dok je zemlja u stanju šoka, mistifikuje celi slučaj prvo otkrivajući da je mladića posetila, a zatim i navodeći da ne bi govorila o tome šta joj je rekao.

Povrh svega, navodi se, dok mladić nije ispitan, odnosno dok policija nije niti počela konkretnu istragu, ministarka je rekla i da zna šta nije bio motiv pa je potrebno zapitati se i da li je to zaključila iz čavrljanja sa njim ili su joj poznati neki drugi podaci.

Takva praksa je nečuvena, konstatuje hrvatska agencija.

Kao nečuveno se ističe da je iz Ministarstva zdravlja saopšteno da je Hrstić napadača posetila kao lekar s obzirom na to da je ona gastroenterolog i da je malo verovatno da ga je posetila zbog eventualnih želudačnih tegoba.

I dok su se iz Ministarstva zdravlja pravdali da poseta ministarke napadaču nije bila planirana, kao i da nije ugrozila istražni postupak, vanredni profesor na zagrebačkoj Katedri za krivično pravo Aleksandar Maršavelski kaže da se ovde ne radi o ispravnom postupku.

- Ministarka može da poseti žrtve, to je u redu i rekao bih da je to svakako pozitivno. Ali poseta počiniocu sigurno nije dobra odluka. Pre svega, može se protumačiti na pogrešan način, iako ne bih rekao da će uticati na konkretan krivični postupak. Naime, nije dobro da bilo koji ministar posećuje osobu protiv koje se vodi istraga za krivično delo, u ovom slučaju, između ostalog, za teško ubistvo - rekao je profesor.



