BORBENI AVIONI U OBJEKTIMA BIVŠE JNA: U Republiku Hrvatsku do kraja naredne nedelje stiže sedmi od dvanaest kupljenih francuskih letelica

HRVATSKA će reaktivirati podzemne objekte Cetina i Pantana u bazi Divulje, iako i sada postoje takva skloništa gde bi se mogli smestiti borbeni avioni. Divulje se nalaze između Kaštela i Trogira i u toj bazi su dva podzemna skloništa, danas zapuštena, u kojima je bivša JNA držala avione. Do kraja naredne sedmice u Hrvatsku stiže i sedmi od 12 kupljenih francuskih borbenih aviona "rafal", a postignut je i dogovor sa Nemcima da znatno pre stignu tenkovi "leopard 2 A8". Potvrdio je to hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, najavljujući novi talas naoružavanja vojske.

Foto: Ured Predsjednika RH

Hrvatska će za svoje stare tenkove M-84 dobiti dobru cenu od Nemaca, a tenkovi će nakon toga biti isporučeni Ukrajincima. Plan je prodaja Nemcima prvih 30 tenkova za cenu od 4,1 milion evra po vozilu, a onda sledi nabavka novih.

- To je istorijska nabavka Ministarstva odbrane - ocenio je ministar Anušić, koji očekuje da će novi tenkovi doći 2027. godine. - Kada krene njegova serijska proizvodnja, "leopard 2 A8" biće zasigurno najbolji, najopremljeniji i najoperativniji tenk u svetu.

U pripremi je i dolazak 89 oklopnih vozila za pešadiju "bredli" koji će stići skoro, a sa vladom SAD se priprema potpisivanje sporazuma o nabavci višecevnih raketnih bacača "M142 hajmars". Amerikanci su do sada prodali "hajmarse" u tri evropske države, a postignut je dogovor za još četiri, dok su za Hrvatsku najavljeni skori pregovori. Plan je nabavka osam lansera i 394 rakete sa dometom od 80 kilometara, time da se domet može povećati 500 kilometara.

Francuzi užurbano rade i na isporuci preostalih borbenih aviona, pa će osmi "rafal" doći do kraja godine, a preostala četiri tokom sledeće. Stari "migovi" i dalje lete, ali se očekuje da će uskoro zbog dotrajalosti biti stalno prizemljeni. Hrvatska namerava da kupi od Turske i bespilotne letelice "bajkar TB2" i borbene dronove. Planovi su i da se modernizuje ratna mornarica, a do sada je isporučen samo jedan novi brod. Do kraja ove godine trebalo bi da bude gotov i drugi obalno-ophodni brod, a onda sledi isporuka još tri. Sve naravno zavisi od finansijskih sredstava, a Hrvatska je preuzela obavezu da hitno izdvoji za odbranu i funkcionisanje unutar NATO dva odsto od svog BDP-a.

- Ono što se dogodilo u Americi je unutrašnja stvar, ne želim da komentarišem izbornu volju američkih birača. Želim da kažem da su Sjedinjene Države naš glavni strateški partner i saveznik te da će naša politika i dalje ići u tom smeru. Temeljem tog smera Hrvatska će iduće godine dostići dva odsto BDP-a izdvajanja za odbranu, te 30 odsto odbrambenog proračuna za opremanje i modernizaciju - tvrdi Anušić.