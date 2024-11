DEČAKA PREBILI VRŠNJACI PA MU PUKAO ČIR: Hitno prevezen na operaciju

NOVI slučaj vršnjačkog nasilja potresao je javnost, a desio se u osnovnoj školi "Huso Hodžić" u Tešnju kada su trojica dečaka drugog razreda pretukla svog školskog druga.

Nekoliko dana kasnije, dečaku je pukao čir zbog stresa zbog čega je morao na hitnu operaciju.

Zejneba Hundur, majka ovog dečaka je ispričala sve do sada poznate detalje šta se dešavalo te kako je došlo da njen sedmogodišnji sin bude u životnoj opasnosti.

Kako je rekla za Kliks , 23. oktobra su njenom sinu na odmoru prišla trojica dečaka iz razreda koji su se, kako su rekli, hteli da se igraju sa njim što je on odbio.

Pre je bilo sličnih situacija s istim dečacima na proslavama rođendana, ali su roditelji takvo ponašanje pripisali "dečjem koškanju".

Zatim ga dečaci obaraju na pod, udaraju nogama, a onda su ga dvojica od njih držala i treći udarao u stomak. Uprkos tome, on ostaje na času iako su nastavnici škole obavešteni šta se desilo.

On posle škole odlazi u vrtić (produženi boravak) gde majka dolazi po njega i tada saznaje šta se desilo njenom sinu i tek dobija poziv iz škole o, kako su oni nazvali, "incidentu".

- Iz škole učiteljica govori da se nada da na Mustafi nema vidljivih povreda. Pitam da li treba da dođem jer sam ispred škole, a oni govore da ne treba. Pozvani su roditelji druge dece - navela je ona.

Onda razgovora sa sinom koji joj govori šta se dešavalo i da je mislio da će umreti od udaraca. Njen suprug zove roditelje dvojice od tih dečaka koji su ga udarali kao i učiteljicu.

- Nije nam ispričao u kolikoj je to meri, do petka nismo znali koliko je bio udaran. Kada počne da priča, počne da plače i drhti - navodi majka.

Stižu na razgovor sa direktorom škole, nakon njihovog insistiranja, koji je rekao da mu je žao što se desilo to nasilje te da će se sprovesti zapisnik.

Majka ovog dečaka kaže da nisu primetili modrice na njegovom telu. Kod kuće je dečak bio neraspoložen i u nekoliko navrata odbio jelo.

Međutim, u petak dolazi do problema kada se žali majci na bol u stomaku.

- On meni kaže 'mama, dođi, puno me boli stomak'... To je bio toliki bol, glava, znoj, videle su mu se vene na glavi. Kaže da ga vodimo u hitnu - priseća se ona.

Doktori iz lokalne bolnice ga odvode na hitnu operaciju.

- Kada je završena, doktori govore da je čir na dvanaestopalačnom crevu, kažu nismo nikada to videli kod deteta. Detetu je pukao čir od stresa, trauma, šoka. Bio je u životnoj opasnosti, doktori su rekli da im je stvarno bilo teško. Dete se onda vraća sa operacije, sonda, kateter - rekla je majka.

Ipak, najteže joj pada jer se on budi stalno i plače, sanja šta se sve desilo i strah ga je. Na sreću, trenutno se opravlja, izvađen je kateter, počeo je da jede i pije čaj.

Poseban propust izdvaja jer je nisu nazvali iz škole odmah da dođe po njega te da su sve nazvali "incidentom" iako su i ostali školarci videli šta se desilo.

- Ne nude nam rešenje, sankcije. Ne mogu da verujem da se ovo dešava, ovo je nasilje - rekla je Hundur.

Priznaje da je cela porodica i dalje u šoku dok se dečak oporavlja.

Iz MUP-a ZDK su za Kliks potvrdili da su dobili prijavu o nasilju, dok se više detalja uskoro očekuje.

Porodica je Kliksu ustupila policijski zapisnik uz opasku da su primetili grešku pri preuzimanju jer se događaj desio 23. oktobra, a ne 24. kako je napisano te se očekuje novi zapisnik s ispravljenim datumom.

