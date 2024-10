MOĆNA PORUKA KNEŽEVIĆA NAKON POPISA U CRNOJ GORI: Zabranjivali nam srpski, progonili nas, proglašavali genocidnima...

PREDSEDNIK DNP-a Milan Knežević čestitao je svim građanima Crne Gore koji su učestvovali u popisu stanovništva, čiji su rezultati objavljeni danas, a posebno onima koji su imali hrabrosti da se nacionalno izjasne kao Srbi.

Foto: DNP

- Broj Srba u odnosu na prethodni popis porastao je za gotovo 15 odsto, broj govornika srpskim jezikom takođe je porastao u odnosu na prethodni popis, a ako se dodaju oni govornici koji govore srpsko-hrvatskim jezikom to je 45 odsto ljudi koji su lingvistička većina" - saopštio je Knežević u video poruci na društvenim mrežama.

On je podsetio javnost na proces sistematskog degradiranja srpskog jezika, kulture i duhovnosti od bivšeg DPS-ovog režima.

- Prvo su nam zabranili srpski jezik, utamničili po ministarstvima, skrnavili po udžbenicima, proglasili personama non grata Jovu Zmaja, Desanku Maksimović, Stevana Raičkovića. Našu decu po školama su učili da je sve to isto samo malo drugačije i da je in govoriti crnogorskim jezikom, a da je srpski staromodan i da podseća na prošlost koje bi trebalo da se stidimo - rekao je Knežević i dodao:

- Onda su nas progonili što smo glasali za zajedničku državu sa Srbijom, sudili nam i presuđuvali punih deceniju i po od crnogorske nezavisnosti. Tri puta su nas proglašavali genocidnima. Našu braću, rođake i prijatelje koji žive u Srbiji su proglašavali za antidržavne elemente i stvarali atmosferu da je u Crnoj Gori greh, kazna i zločin biti Srbin.

Onda su, istakao je Knežević, "oni čiji su preci 1945. organizovali javnu sahranu Isusu Hristu u jednom selu, zatražili mu i krštenicu 2019. godine, želeći da privatizuju crkve, veru i Boga koga nam je ovde proslovio, prozborio i doneo Sveti Sava, predstavljajući sve kao jedan velikookupatorski naum najbliže nam u regionu države Srbije i na svaki način želeli nam, kroz jedan ideološki i institucionalni inženjering zatru našu istoriju, kulturu i duhovnost".

- Ali kako kaza veliki Njegoš "tvrd je orah, voćka čudnovata" i neću da elaboriram ko je polomio zube na ovom orahu - naveo je Knežević.

Istakao je da rezultate popisa ne želi da predstavlja kao pobedu srpskog naroda u Crnoj Gori.

- Želim da pošaljem poruku svim građanima Crne Gore, a i političkim elitama da je vreme da se pomirimo, da pružimo jedni drugima ruku, da se dogovorimo, da oprostimo jedni drugima ako smo negde zgrešili, ali da se dogovorimo kako da gradimo našu zajedničku kuću Crnu Goru - naveo je Knežević i istakao:

- Ovaj moj poziv nije slabost, već snaga jedne ideje čiji sam samo mali deo bio i biću u Crnoj Gori, ne zato što sam protiv nekoga, nego zato što sam za Crnu Goru. Crna Gora je naša kuća, u njoj treba svi da živimo složni, pomireni i zadovoljni i da nikada više ni na jednom popisu ne nađemo se u situaciji da se prebrojavamo, oduzimamo ili da na bilo koji način se neko oseti ugroženim zato što se nacionalno izjasnio kao Srbin, Crnogorac, Bošnjak, Albanac, Hrvat ili Eskim. U to ime, u ime neke nove pomirene Crne Gore želim da još jednom svima pružim ruku i uskliknem nek je večna Crna Gora i svi narodi i svi narodi koji žive u njoj.