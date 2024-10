SRBIN POVRATNIK PRONAĐEN MRTAV U HRVATSKOJ: Imao povrede po telu

PENZIONER Milan Pantelić, srpski povratnik, pronađen je mrtav u dvorištu porodične kuće u Hrvatskoj u Banskom Grabovcu u nedelju po podne, a njegovo telo prevezeno je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Uviđaj je u toku, kratko je saopšteno iz PU Sisačko-moslavačke, ne želeći da saopštavaju detalje događaja, javio je "Jutarnji list". Naknadno su, međutim, izdali nešto duže saopštenje.

- Danas, 1. oktobra, na Katedri za sudsku medicinu i kriminologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu obavljena je obdukcija 66-godišnjeg muškarca, a utvrđeno je da je uzrok smrti posledica pada, dok su na telu konstatovane druge povrede.

Policijski službenici u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Sisku nastavljaju kriminalističko istraživanje i preduzimaju druge mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, saopšteno je iz policije.

Na drugoj strani, sagovornik upoznat sa slučajem za hrvatski medij navodi da su kamere u dvorištu gde je pronađen Pantelić bile uništene, a da stoke koju je čuvao nije bilo.

- Milan je prethodnog dana razgovarao sa prijateljem i rekao mu da je dobio prvu penziju i da će sada prodati i ovce i da će živeti od penzije i od novca koji dobije od prodaje 100 ovaca. Nedavno su mu obnovili kuću oštećenu u zemljotresu, a on je iz Šušnjara, a posle nevremena je kupio kuću u Banskom Grabovcu i tu živeo sam. Prijatelj ga je pitao da li da mu donese neke stvari iz prodavnice, a u subotu su se ipak čuli. U nedelju ga je nekoliko puta zvao na mobilni i kada se nije javljao, otišao je do njega i zatekao ga u dvorištu kuće. Bio je mrtav, imao je krvavu glavu i pozvao je policiju. Ovaca nije bilo, a kamere koje su bile postavljene su pocepane - ispričao je sagovornik delimično upoznat sa slučajem, koji se najverovatnije desio od subote do nedelje u Banskom Grabovcu.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, a obdukcija bi trebalo da potvrdi da li je Milan Pantelić stradao ili je u pitanju nešto drugo, navodi hrvatski medij.

(rt.rs)