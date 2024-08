"TU SRAMOTU TREBA MAKNUTI S PANTOVČAKA" Plenković i Milanovi ponovo u klinču - perje po Hrvatskoj leti i zbog slanja vojnika u Ukrajinu

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović danas je rekao da se premijer te zemlje Andrej Plenković boji helikoptera.

Foto: Tanjug/Hina/Mario Strmotić/Edvard Sušak

- Nije ga dugo bilo, pomeli smo ga s političke scene nakon što je izvršio udar tokom izbora, ćutao je u teškom porazu mesecima i vozio se na vojnim resursima. Naravno da se ne bojim helikoptera, vozio sam se dva ili tri puta u vojnom helikopteru. Nema potrebe da se koriste vojne helikoptere, nema ljudi u službi koji će to reći, bezveze se vozaju, a sada glume da se ja vozim od Gorice do Dugog Sela, bilans mu je nula. On je brana HDž-u? Najvećoj nezaposlenosti? Evru? U svim strateškim postignućima ovaj koji gore sedi 4,5 godine, lično vređa i preti, on se predstavlja kao brana. Obrnuto je, mi smo brana divljaštvu, čoveku koji je prevario ljude, tu sramotu treba maknuti s Pantovčaka za četiri meseca - rekao je Plenković.

Ističe da niko ne šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu i da se Milanović (za koga kaže da je prevarant) se bori protiv lažne teze.

