SVE VIŠE NAPADA NA STRANE RADNIKE: Sada Hrvati napadaju i dostavljače hrane iz azijskih zemalja

NE prođe dan a da se u Hrvatskoj ne dogodi napad na strance, a ksenofobija prema ljudima koji su došli u potrazi za poslom dostiže zabrinjavajuće razmere.

Foto: Profimedia

Napadači su najčešće tinejdžeri, a poslednji napad dogodio se u Zagrebu, kada su trojica mladih fizički napala dvojicu Indijaca u centru grada. Policija je uhapsila napadače i dalji postupak sprovodi institucija koja se bavi maloletnicima. No, to je tek jedan u nizu slučajeva koji su se dogodili ovog leta.

Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović koji poručuje da nikakvo nasilje neće biti dozvoljeno i poziva građane da se suprotstave zločinima iz mržnje. Najviše su na meti napada stranci koji rade na dostavi hrane, a huligani im uzimaju novac i mobilne uređaje. Do radikalizacije prema strancima došlo je i zbog neodgovornih izjava pojedinih političara koji u nedostatku "neprijatelja" traže u strancima koji pošteno zarađuju hleb "problem" za sve teškoće koje pogađaju hrvatsko društvo. Takve izjave najčešće su dolazile od Domovinskog pokreta, koji uz strance, satanizuje i srpsku zajednicu u Hrvatskoj.

Nepalci, Indijci, državljani arapskih zemalja, najčešće su mete napada huligana, a kazne su obično simbolične. Zagreb je za strance obojene kože postao mesto opasnog života, a sve češći su slučajevi da mladi huligani naručuju hranu i onda fizički napadnu dostavljače. Nekima oduzimaju bicikle, nekima prete nožem, a mnogi stranci, nažalost, završavaju u bolnici.

Većina posle napada ćuti o tome šta im se dogodilo, jer se boje osvete huligana koje poicija privodi, ali sudovi ne donose presude koje bi preventivno delovale na napadače. Stranci bez kojih je nemoguće organizovati turističku sezonu osećaju se nesigurnije u Hrvatskoj, a žrtve su i rasističkih napada kada ne dolazi i do fizičkih obračuna. Većina stranih radnika veoma teško živi, u neprikladnim uslovima, a rade za male pare poslove koje ne žele Hrvati. Poslodavci ih iskorišćavaju, a atmosfera straha im još više otežava život. Ta atmosfera odražava se i na mlade koji ni u školama ne dobijaju potrebno znanje kada je reč o mržnji. Nije onda čudo da se ovog leta u Imotskom okupilo 20.000 mladih koji su pevali pesme o ratnim koljačima iz vremena NDH.

- Postoji više verbalnih i fizičkih napada na strane radnike nego što je to poznato javnosti - kaže Tomislav Kiš, glavni sekretar Novog sindikata. - Jedan od velikih strahova stranih radnika je ponašanje nekih državnih službi kada dođu da prijave neku nepravilnost, jer vrlo često takav slučaj završi loše po stranog radnika.

Strancima se obećaju brda i doline, a kada dođu u Hrvatsku suočavaju se sa realnošću rada po ceo dan, bez prijave, a još su i nezaštićeni od napada.

PLjUNULA KINESKOG TURISTU

OVOG leta bili su vređani i turisti koji nisu bili "po meri" meštana. tako je jedna Splićanka kineskoj turistkinji pljunula u lice i vikala da nije dobrodošla. Česta su vređanja i turista koji nemaju mnogo novca, pa ih proglašavaju lošim gostima. Na udaru su lokalnog stanovništva razočaranog što sezona nije bila uspešna.

RASISTIČKI SAN

- ZNAM da će zlobnici to nazvati rasizmom, ali želim Hrvatsku kao državu većinski hrvatskog naroda - izjava je Nikole Grmoje iz Mosta. On u poslednjem novinskom intervju kaže: - Podrška mladih HOS-u posledica je sulude politike progona pozdrava kojim su se koristili branioci Hrvatske. To se odnosi na ustaški poklič "Za dom spremni!"