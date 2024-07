BILA SAM NA ULICI I ČULA PUCNJEVE: Oglasila se komšinica povodom strašne tragedije u Hrvatskoj - "Još se tresem..."

PETORO ljudi ubijeno i još povređeno danas u Domu za starije u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru, Hrvatskoj.

Foto AP

- Gledajte, ja ne znam šta se tačno dogodilo. To je kod mene na raskrsnici, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam peške ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi - rekla je za 24 sata komšinica dodajući da su se ti 'pucnjevi' čuli u razmaku od par minuta.

Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći.

- Rekao mi je drugi komšija da je ubica otišao u kafić u blizini i rekao "sad sam ih sve ubio" - dodaje ona.

- Još se tresem. Lično nisam čula, javili su mi porukom - rekla je druga komšinica koja živi na kraju ulice, desetak kuća dalje od mesta gde se dogodio masakr.

Kako nezvanično "24 sata" saznaje od izvora bliskih istrazi, muškarac sa vatrenim oružjem u staračkom domu je ubio više osoba. Uhvaćen je i pod nadzorom policije.

Još je nekoliko osoba ranjeno i prevezeno u bolnicu. Takođe, saznali su nezvanično i identitet ubice, K.P.

Napadač je 1973. godište, inače bivši hrvatski ratni veteran. U Dom je upao sa pištoljem, ubio je majku i zaposlene u Domu, piše Jutarnji list.

Za Daruvar kreću ministri Vili Beroš i Marin Piletić, a poslepodne tamo će se uputiti i ministar Davor Božinović.

Nakon 14 sati izjavu će u Splitu dati i predsednik Vlade Andrej Plenković.

