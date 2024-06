NEVEROVATAN SNIMAK IZ KOMŠILUKA: Morski pas jede ribaru iz ruke, ovo morate videti (VIDEO)

MORSKI pas modrulj snimljen je u Jadranskom moru kako jede ribaru iz ruke.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Tuna bar Pelješac

Snimak, koji je objavljen na Fejsbuku, nastao je nedaleko od mesta Trpanj na Pelješcu.

Nije neobično videti plavu ajkulu u ovo doba godine, jer ovi morski psi dolaze u plići deo kako bi jeli, očistili se od parazita ili zato što na svet donose mlade. Ovaj je modrulj je izgleda došao po hranu, jer se na snimku vidi kako jede iz ruke čoveku, piše Jutarnji.

Modrulj je morski pas koji može narasti i do pet metara. Smatra se potencijalno opasnom vrstom, ali to ne znači da treba paničiti kada ga vidimo. Kad nas ugleda, on obično pobegne. Ako se i približi, to je zato što je znatiželjan. Ukoliko shvati da nije ugrožen, rado će doći do ronioca, pa će ga čak i dotaći glavom.

Napašće u veoma retkim situacijama, baš kao i druge divlje životinje, i to onda kada se provocira.

Kupači zbog toga ne moraju ni najmanje da brinu. Princip zaštite od modrulja je vrlo jednostavan: ako mi ne diramo njih, neće ni oni nas. Statistika to jasno pokazuje. U zadnjih stotinu godina je u svetu bilo manje od deset neprovociranih napada.

- Svaki morski pas u moru nam je bitan. Potrebno je da prestanemo da ih lovimo i da ih zaštitimo. Bez njihove prisutnosti dovodimo u opasnost i našu egzistenciju - rekao je za Jutarnji domaći stručnjak za morski život Pero Ugarković.

U Hrvatskoj je modrulj osetljiva vrsta, pa je njegov izlov, kao i uznemiravanje, strogo zabranjeno.

BONUS VIDEO