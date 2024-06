NEZAPAMĆENA HAVARIJA U REGIONU: Pola Balkana na plus 40 bez struje

BEZ struje bukvalno u jednoj sekundi ostao je gotovo ceo Balkan. Havarija na energetskom sistemu Crne Gore, juče u 12.25, ugasila je napon u čitavoj državi, ali i u dobrom delu Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije. Struju nakon nezapamćenog kolapsa na sistemu nisu imali ni delovi Grčke. Prekida u snabdevanju jedino nije bilo u Srbiji i nijedan potrošač nije ostao bez električne energije.

D.N.

Život je stao na nekoliko sati i do zaključenja ovog broja nije u potpunosti obezbeđeno snabdevanje električnom energijom. Nešto duže od sat vremena, gotovo cela Crna Gora bila je bez struje.

Zbog čega je tačno došlo do ispada na mreži iz crnogorske elektroprivrede nisu precizirali, dok je, prema rečima ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića, došlo do opterećenja mreže. Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović saopštio je da je usled poremećaja regionalnih razmera došlo do nestanka napona na teritoriji cele Crne Gore, izuzev nekoliko opština na severu države, ali i u zemljama okruženja - Albaniji, Bosni i Hercegovini, značajnom delu Hrvatske.

- Uzrok još nije poznat, a CGES u saradnji sa kolegama iz okruženja radi na rešavanju problema i obezbeđenju napajanja enenergijom svih potrošača u Crnoj Gori - rekao je juče Asanović.

Da je problem regionalne prirode, potvrdio je i ministar Mujović, navodeći da se ne zna gde je došlo do kvara, ali da je veliko opterećenje uzrokovalo nestanak struje širom regiona.

- Naglo je porasla potrošnja usled visoke temperature. U situaciji visokih temperatura dešava se da je vazdušno hlađenje slabije, a visoke temperature dovode do toga da vod ispadne. U momentu kada se desio ispad, pretpostavka je da su svi potrošači ostali uključeni - istakao je Mujović. On je nakon sat vremena podelio informaciju da je njihov elektroenergetski sistem povratio naponske prilike.

- Električna energija dospeva do CEDIS, a naš sistem sada ima posla da je usmeri dalje prema gradovima. To može da potraje, jer CEDIS mora da reši situaciju u svakom gradu posebno - istakao je Mujović. - Diskutabilno je kada će se sve vratiti u normalu. Uz crnogorske potrošače, bez struje je istog trena ostala i skoro cela Dalmacija, koja je mrežno spojena sa energetskim sistemom Crne Gore.

U Dalmaciji je oko podneva zavladao potpuni kolaps jer je u svim mestima i Splitu nestalo struje, semafori nisu radili, liftovi su stali. Problema je bilo i u Slavoniji, dok u Zagrebu i okolini nije nestala struja. Tek oko 14 časova situacija se donekle normalizovala, a vatrogasci su u međuvremenu spasavali ljude koji su se zaglavili u liftovima, a stvorene su i neviđene gužve na putevima.

U stanovima nisu radili klima-uređaji, što je zbog nesnosnih vrućina stvaralo za građane velike problema. Velikih problema bilo je i na ostrvima na kojima borave turisti, a sve službe od vatrogasaca do policije radile su bez prestanka da ne dođe do još većih problema. Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar otklonio je mogućnost da se radilo o hakerskom napadu.

Odmah je dogovoren sa hrvatske strane hitni uvoz iz Grčke, a tek će istraga pokazati zbog čega je "pukao" ceo sistem. Iz Hrvatske elektroprivrede su poručili da nije došlo do oštećenja na njihovoj mreži, a na sreću radili su i agregati u bolnicama i nije bilo odlaganja operacija.

Ovaj nezapamćeni kolaps doveo je i do čitavog niza incidenata, a posledice će se još osećati. Nikada kao sada problemi u regionu nisu se tako jako odrazili i na elektroenergetsku mrežu u Hrvatskoj, a trebaće navodno meseci da se otkrije pravi razlog i preduzmu mere kako se to ne bi i u budućnosti događalo. Tek oko 15 časova situacija se delimično popravila, ali još uvek nisu sva mesta dobila struju.

- Veći deo gradova je ponovno opskrbljen električnom energijom, postoje posebne procedure za vraćanje napona jer se radi o vrlo osetljivim stvarima. Sve dežurne ekipe su na terenu i verujem da će svi građani vrlo brzo biti opskrbljeni električnom energijom i da narednih dana neće biti problema - poručio je ministar Šušnjar.

Iz Elektroprivrede BiH saopštili su da je došlo do totalnog raspada elektroenergetskog sistema u toj zemlji.

- Premda još tačni razlozi raspada sistema nisu poznati, pretpostavlja se da je uzrok preopterećenja na interkonektivnim 400 kV dalekovodima u regionu, njihovi ispadi i prenošenje poremećaja na sistem BiH. U toku su aktivnosti na restauraciji sistema, prosleđivanju napona hidroelektranama i termoelektranama i koordiniranim aktivnostima sa operatorom sistema (NOS BiH) na uključivanju objekata visokonaponske mreže u BiH i njihovim povezivanjem sa susednim sistemima - naveli su juče iz Elektroprivrede BiH.

Elektroprivreda BiH saopštila je juče oko 17.00 časova da su proizvodnjom od 120 megavati struje, uspeli da zadovolje 50 odsto kupaca. Portparolka kompanije Midheta Kurspahić rekla je da su hidroelektrane vraćene na mrežu, da se termoelektrane vraćaju postepeno. Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović rekao je za banjalučku televiziju da se desio regionalni raspad elektroenergetskog sistema, ali da se očekuje vrlo brzo stabilizacija sistema. U gradovima u RS i FBiH, u kojima je nestalo električne energije, nisu radili semafori i saobraćaj se odvijao usporeno i otežano. Većina gradova u Albaniji ostala je juče bez struje. Električnu energiju nisu imali Tirana, Drač, Elbasani, Gjirokastra, Kukeši, Leža, Saranda i Skadar. Tamošnji mediji prenose i da je snabdevanje prekinuto u najtoplijem danu u junu, kada su izmerene temperature od 41 stepena Celzijusa.

VUČIĆ POZVAO NADLEŽNE NA HITAN SASTANAK NAPAJANjE U NAŠOJ ZEMLjI STABILNO NA poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, juče je održan sastanak svih predstavnika iz energetskog sektora u našoj zemlji. Vučić je poručio rukovodstvu EPS, EMS da njihovi radnici ne idu kućama, već da svi budu angažovani na obezbeđivanju energije, jer, kako je rekao, Srbija mora da ima energiju sve vreme. Predsednik je pozvao ministarku energetike Dubravku Đedović Handanović da obezbedi da energetski sistem u Srbiji nema prekida u snabdevanju strujom. Ministarka je rekla da su građani u Srbiji bezbedni, da je napajanje u našoj zemlji stabilno, da su dalekovodi u "stabilnom radu" i da u srpskom energetskom sistemu nije bilo problema. - Pratimo situaciju iz minuta u minut, na oprezu smo. Ne znamo šta su uzroci ovog incidenta koji je ceo region pogodio. Ono što je bitno za nas je da mi budemo na oprezu, da budemo pod alarmom. Sva energetska preduzeća su pod alarmom, u koordinaciji su - da pratimo naš sistemi i da pomognemo regionu koliko možemo i ukoliko možemo. I da pre svega obezbedimo našim građanima stabilno napajanje. To je naš cilj, pratićemo situaciju - izjavila je ministarka. Navela je da je u konstantnoj komunikaciji i sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem i sa premijerom Milošem Vučevićem. - Tražimo odgovornost od svih zaposlenih u elektroenergetskom sektoru, da obezbede stabilno napajanje i da budemo odgovorni u ovom momentu koji nije jednostavan. Da se ponašamo odgovorno, velike su vrućine, veliki je pritisak na energetski sistem i da budemo svi toga svesni - zaključila je ministarka.