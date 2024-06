"NOVOSTI" OTKRIVAJU: VELIČAO NDH, A NA KORAK DO SVECA?! - Vatikan o beatifikaciji Kuharića, kardinala iz vremena 90-ih

KARDINAL Franjo Kuharić postaje svetac?! Kako "Novosti" saznaju, kardinala, koji je na čelu Katoličke crkve u Hrvatskoj bio tokom ratnih devedestih godina prošlog veka, Vatikan će uskoro proglasiti blaženim, što predstavlja put do kanonizacije, odnosno proglašenja svetim.

Foto arhiva "Novosti", Vikipedija

Tako bi Sveta stolica, koja se u slučaju kontoverznog kardinala iz vremena Nezavisne države Hrvatske Alojzija Stepinca ne oglašava, mogla da "nagradi" Kuharića i za činjenicu da je u kontinuitet hrvatske države ubrajao upravo ustašku tvorevinu NDH.



Naš sagovornik, sveštenik koji je dugo vremena na odgovornim funkcijama Svete stolice, podseća i na vezu između Kuharića i Stepinca, koji ga je odmah nakon sticanja diplome teologije 1945. godine postavio, najpre za sveštenika, kasnije i za upravnika župe Rakov Potok. Kasnije, kada je počeo sudski postupak protiv Stepinca Kuharić ga je branio, optužujući komunističku vlast za njegov progon.

Iako se za Kuharića koji je preminuo 2002, kao za i njegove naslednike Josipa Bozanića i sada Dražena Kutlešu smatralo da bezrezervno podržavaju životni put Alojzija Stepinca, vest da će uskoro biti proglašen blaženikom nije dočekana u Hrvatskoj sa nekim posebnim oduševljenjem.

- Mislim da je razlog to što su neki silno razočarani jer nije došlo do toga da za vreme pontifikata pape Franje Stepinac bude proglašen svetim. Sada Kuharićevu beatifikaciju shvataju kao neku vrstu kompenzacije i to im smeta - kaže naš sagovornik iz Vatikana.

Ima, međutim i onih koji očekuju da je beatifikacija Kuharića znak da će i Stepinac uskoro biti proglašen svetim. Navodno, vatikanska diplomatija više nema iluzija da bi dobri odnosi hrvatske katoličke i Srpske pravoslavne crkve mogli da otvore papi put u Beograd i Moskvu, pa navodno i zbog toga može doći do promene stava oko Alojzija Stepinca.

- Ja lično u to ne verujem, mislim da Katolička crkva i papa Franja imaju sada mnogo više problema. Otvarati slučaj "Stepinac" bilo bi vrlo rizično i za zaostavštinu pape Franje i moj je stav da neće biti pomaka dok je on živ - zaključuje naš sagovornik, uz ogradu, "nikad se ne zna".

Tajne vatikanskih arhiva OBIMNI dokumenti iz vatikanskih arhiva još nisu istraženi, a sama Sveta stolica ne otkriva da li je u međuvremenu pronađeno još papira iz vremena Drugog svetskog rata, pogotovo iz prve ratne godine koja posebno "tretira" ulogu Stepinca. - Papa nikako ne želi da se u međuvremenu otkrije nešto što bi kompromitovalo Crkvu, posebno ne u ovim turbulentnim vremenima - jasan je sagovornik "Novosti".