OPET NAPAD NA SRBE U HRVATSKOJ: Nakon ustaških grafita, opljačkan paroh u Bjelovaru - Porodica živi u strahu

POLICIJA i dalje traga za krivcem, a nije poznato da li je povezana pljačka u porodičnoj parohovoj kući i grafiti sa ustaškim obeležjima na crkvi.

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Parohu Stefanu Maksimoviću iz Bjelovara prvo su vandali išarali pravoslavnu crkvu ustaškim simbolima, a zatim provalili u porodičnu kuću. Nastavak je to brutalnih napada na Srbe širom Hrvatske, pa čak i u delu zemlje koji se nije beležio mnogo nacionalističkih ispada. Parohu je ukradena veća količina novca, nakit i uspomena sa krštenja kćeri, pramen kose koje je paroh čuvao.

Ovih dana porodice paroha živi u strahu, dok policija pokušava da ulovi napadače. Kaže, neće da beži, ali je uplašen kao i svi drugi članovi porodice. Živi u Bjelovaru već dve i po godine, a do sada nisu imali nikakvog problema. Meštani su ih cenili, sa komšijama su bili u dobrim odnosima.

Paroh Maksimović nikad nije tajio ni svoju nacionalnost, niti veru, nego se njima ponosio. Ali, očito je to nekima smetalo, pa je prvo na fasadi crkve osvanulo ustaško „U“ i „Za dom spremni“, a zatim je sledila krađa u njegovoj kući i to usred dana. Supruga mu je za to vreme bila u šetnji sa kćerkom koja ima godinu i po, a on je obavljao crkvene poslove. Kada su se vratili kući videli su otvorena vrata, a paroh kaže da ne zna da li su isti vandali išarali i crkvu. I pre nego što je napadnut dom i crkva paroha Maksimovića isti slučaj razbojstva i krađe se dogodio i njegovom prethodniku, koji je opljačan dok je bio van kuće.

Hoće li i kada policija identifikovati pljačkaše i one koji su išarali pravoslavnu crkvu za sada ne zna, jer nikakve detalje ne žele zbog istrage davati u javnost. Činjenica je da napadi na Srbe u Hrvatskoj ne prestaju i da su natpisi po zgradama koji iskazuju mržnju pojavljuju dan za danom. Zadar, Split i dalmatinski gradovi su preplavljeni grafitima sa likom nacističkog vojnika, uz ustašku ikonografiju. Pozdrav „Za dom spremni“ je napisan na brojnim fasadama zgrada u hrvatskim gradovima, a stalno su na meti i objekti SPC. Očito, naoko strože kažnjavanje pojedinaca koji ispisuju poruke mržnje i napadaju ljude koji su druge nacionalnosti i vere ne daju rezultate, a nije u dovoljnoj meri angažovan i SSDS koji je koalicijski partner u sadašnjoj vlasti sa HDZ-om i može da ima uticaj da se takvi ispadi spreče.