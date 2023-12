PREVRNUO SE BRODIĆ SA ČEVORICOM MUŠKARACA: Policija pronašla telo jednog, poznato stanje ostalih

NOĆAS oko tri sata iza ponoći, policija je pokrenula akciju spašavanja ribara nakon prevrtanja brodića kod Paškog mosta.

Foto: Fejsbuk/Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije

Prema prvim informacijama policije, tri ribara spašena su iz mora, a za četvrtim je trajala opsežna potraga.

Novije informacije potvrđuju da je, nažalost, na mestu nesreće u blizini Paškog mosta pronađeno telo četvrte osobe, a navodno je reč o 29-godišnjem muškarcu.

Iz policije još uvek nije utvrđen identitet preminulog, a kako Večernji nezvanično saznaje, posadu od četiri osobe činila su dva brata iz jedne porodice i dva brata iz druge.

Ribari su, kako je potvrđeno u policiji, izašli na more s manjim brodom, ali za sada još nije poznato kako je došlo do havarije budući da je u tom trenutku bilo mirno more.

Iz policije javljaju da su trojica preživelih koji su doplivali do obale nakon hospitalizacije otpušteni iz bolnice.

